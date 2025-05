Tiroteo en un reconocido restaurante de Phoenix, Arizona, deja tres fallecidos y varios heridos

Durante la mañana de este lunes 5 de mayo, las autoridades en la ciudad de Glendale, Arizona, informaron que tres personas habían muerto y al menos otras cinco resultaron gravemente heridas en un tiroteo que se desató en la noche del domingo 4 de mayo en un reconocido restaurante ubicado en la zona metropolitana de Phoenix.

De acuerdo con la policía local, los agentes recibieron "múltiples llamadas" al servicio de emergencia, por lo que se especula que el tiroteo ocurrió alrededor de las 20.45 horas en el famoso restaurante "El Camarón Gigante: Mariscos & Steakhouse", ubicado a menos de 15 kilómetros al suroeste del centro de la ciudad de Phoenix, Arizona.

El portavoz de la Policía en Glendale, Moroni Méndez, le dijo al canal de televisión estadounidense CNN que cuando los agentes policiales llegaron al lugar "encontraron una escena muy caótica”, considerando que los investigadores aún creen que hubo "varios tiradores involucrados en este lamentable hecho, donde 3 personas fallecieron".

Ante esta situación, varias personas que se encontraban presentes en el restaurante al momento del ataque fueron detenidas para posteriormente ser interrogadas por las autoridades. Sin embargo, el portavoz Moroni Méndez le aseguró a los medios de comunicación en Arizona que hasta el momento "ninguno ha sido puesto bajo custodia".

Según el canal de televisión estadounidense CNN, hasta el momento no se ha establecido si el tiroteo ocurrió entre personas conocidas, enemigos o si fue al azar. Asimismo, no se ha dado a conocer la condición de las personas heridas de gravedad ni se han compartido detalles sobre las tres personas que fallecieron en el lugar.

Aparte, la organización sin fines de lucro "Gun Violence Archive", un grupo estadounidense con plataformas de distribución en redes sociales que busca catalogar cada incidente de lo que considera violencia armada en los Estados Unidos, indicó que en lo que va del 2025 han ocurrido 97 tiroteos masivos en el país norteamericano.

El conteo de este sitio web únicamente recopila los incidentes en el territorio de los Estados Unidos con cuatro o más personas heridas o muertas, sin incluir a los tiradores, por lo que se especula que el número de tiroteos en donde menos de cuatro personas han terminado heridas es mucho mayor al que se muestra en la plataforma.

A su vez, KPHO-TV, la estación de televisión más grande en Phoenix, Arizona, reportó que en el restaurante "El Camarón Gigante: Mariscos & Steakhouse" se estaba llevando a cabo una celebración del Cinco de Mayo, la fecha de la conmemoración de la batalla de Puebla en donde México derrotó a Francia.

Desde hace dos décadas, la conmemoración del Cinco de Mayo se ha convertido en la mayor celebración mexicana en los Estados Unidos, considerando que se marca la victoria del ejército mexicano contra la invasión del segundo Imperio francés, ya que fue la primera vez que México se enfrentó satisfactoriamente a una potencia extranjera.

"Obviamente había mucha gente que estaba asistiendo a este tipo de evento. Cualquiera que tenga información, por favor, venga y proporciónenosla porque, como acabamos de mencionar, hay tres fallecidos. Así que queremos asegurarnos de realizar una investigación completa y exhaustiva, y hacer justicia a las víctimas", dijo Méndez.

🚨UPDATE 🚨ON GLENDALE, ARIZONA SHOOTING: THIS WAS A CINCO DE MAYO FAMILY EVENT



After a fight, 2 people reportedly left and then came back with guns, showering an estimated 30 bullets at a family steakhouse restaurant at 5717 N 57th Drive, on an event night, “ON A SUNDAY… pic.twitter.com/Hui0ObWcIn