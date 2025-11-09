Hipotecas a 50 años: la nueva propuesta de Trump para impulsar el mercado inmobiliario en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso permitir hipotecas a 50 años, aparentemente para abaratar los pagos mensuales de los compradores e incentivar así el mercado inmobiliario, ante el problema de acceso a la vivienda causado por los elevados costes.

Trump compartió una imagen en su red Truth Social, titulada "Grandes presidentes estadounidenses", en la que aparece el expresidente Franklin Roosevelt (1933-1945) bajo la frase "Hipotecas a 30 años", junto a otra de él mismo con el texto "Hipotecas a 50 años".

El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), Bill Pulte, confirmó el 9 de noviembre que el Gobierno de EE. UU. trabaja en esa propuesta, en un mensaje en X.

"Estamos totalmente enfocados en garantizar el sueño americano para los jóvenes, y eso solo puede suceder a nivel económico mediante la compra de una vivienda. Una hipoteca a 50 años es simplemente un arma potencial dentro de un amplio arsenal de soluciones que estamos desarrollando en este momento", señaló Pulte.

Trump evocó a Roosevelt porque, mediante el paquete de medidas intervencionistas aprobado para aliviar los efectos de la Gran Depresión de 1929, se transformó parte del sistema hipotecario. En 1934, creó la Administración Federal de Vivienda (FHA), que impulsó las hipotecas a 30 años.

La propuesta de Trump generó críticas en redes sociales, incluso entre miembros del Partido Republicano que no consideran adecuada esta opción para enfrentar el problema. La legisladora republicana Marjorie Taylor Greene expresó su rechazo al destacar más efectos negativos que positivos.

We hear you. We are laser focused on ensuring the American Dream for YOUNG PEOPLE and that can only happen on the economic level of homebuying. A 50 Year Mortgage is simply a potential weapon in a WIDE arsenal of solutions that we are developing right now. STAY TUNED! — Pulte (@pulte) November 9, 2025

"Al final, beneficiará a los bancos, a los prestamistas hipotecarios y a los constructores de viviendas, mientras que la gente pagará mucho más en intereses a lo largo del tiempo y morirá antes de terminar de pagar su casa. ¡En deuda para siempre, en deuda de por vida!", escribió en X.

La prensa especializada señaló que, si bien las cuotas mensuales serían menores, el monto total a pagar aumentaría debido a los intereses. Además, el mayor tiempo de endeudamiento podría reducir la capacidad de ahorro de los ciudadanos e incluso elevar el precio de la vivienda.

Este tipo de medidas suele adoptarse en tiempos de recesión económica.

Durante la campaña presidencial del 2024, Trump prometió construir más viviendas, destinar más terrenos federales, reducir las regulaciones y facilitar la construcción.

Donald J. Trump Truth Social Post 02:10 PM EST 11/08/25 pic.twitter.com/GCoYZdS1yA — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 8, 2025

Según un artículo de National Public Radio, del 2 de noviembre de 2024, el republicano dijo que bajaría los tipos de interés de las hipotecas para facilitar el acceso a la vivienda, aunque esa decisión no compete directamente a la Casa Blanca.

Durante la pandemia de covid-19, los intereses hipotecarios bajaron del 3% al final del primer mandato de Trump. “Han pasado más de tres décadas desde que alcanzaron el 10%”, destacó NPR.

Desde noviembre de 2024, Trump ha culpado a los migrantes indocumentados del alza en los precios de la vivienda y ha asegurado que una deportación masiva repercutiría en el mercado inmobiliario.