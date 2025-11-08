Trump cambia las reglas para migrantes que renuevan su permiso de empleo en EE. UU.

Estados Unidos

Trump cambia las reglas para migrantes que renuevan su permiso de empleo en EE. UU.

Los permisos de trabajo de migrantes en Estados Unidos cambian desde noviembre del 2025 para evitar fraude y extranjeros peligrosos.

|

time-clock

USCIS renovacion permiso de empleo migrantes Estados Unidos Trump

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció cambios en la normativa para la renovación de permisos de empleos de migrantes, recordando qué trabajar en su país es "un privilegio, no un derecho". (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT).

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció una norma para poner fin a la prórroga automática de autorización de empleo para extranjeros que soliciten la renovación en ciertas categorías, lo cual busca evitar fraudes y deportar a migrantes presuntamente peligrosos.

La Administración de Trump afirmó que pretende priorizar la verificación adecuada de los antecedentes de los migrantes antes de aprobar los permisos de empleo.

A partir del 30 de octubre del 2025, los migrantes que tramiten la renovación de su permiso de trabajo ya no recibirán una prórroga automática. Existen algunas excepciones, como la documentación laboral relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS) en países donde aún está vigente.

Abogados en migración dijeron a Univisión que la nueva normativa responde a la acumulación de formularios I-765 en esa agencia federal.

LECTURAS RELACIONADAS

Unos 1.000 migrantes partieron desde Tapachula, en la frontera sur de México.

EE. UU. endurece las políticas para los migrantes que soliciten asilo

chevron-right
En el Ultimo vuelo de migrantes retornados de los Estados Unidos llegan familiares que llegaron a país del norte y son detenidos para ser deportados Prensa Libre. Erick Avila 27/12/2024

Deportaciones desde Estados Unidos caen un 29% respecto del 2024

chevron-right

Lea más: “Recen por mi familia”: esposo de guatemalteca fallecida en EE. UU. pide apoyo mientras autoridades confirman cómo murió

“La eliminación de las prórrogas automáticas conlleva una verificación más frecuente de los antecedentes”, indicó el DHS.

Además, la medida permitirá al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) prevenir el fraude y detectar a migrantes con supuestas intenciones peligrosas, para deportarlos.

De este modo, el DHS abandona la política implementada durante el mandato del demócrata Joe Biden, la cual “priorizaba la comodidad de los extranjeros por encima de la seguridad de los estadounidenses”, declaró Joseph Edlow, director de USCIS.

Agregó que “todos los extranjeros deben recordar que trabajar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”.

Le podría interesar: Guatemaltecos retornados: Las dificultades para reintegrarse en sus comunidades por débil comunicación local

USCIS destacó que las extensiones serán limitadas. En mayo del 2022, esa institución activó el beneficio para evitar interrupciones laborales en los no ciudadanos y asegurar continuidad para los empleadores estadounidenses.

Ur M. Jaddou, directora en ese momento de USCIS, sostuvo que la extensión automática ofrecía oportunidades para conservar el empleo y apoyar a las familias.

En diciembre del 2024, Biden extendió la validez de los permisos de trabajo hasta por 540 días.

Según Univisión, hasta el 30 de junio, la base de datos de USCIS registraba más de 11.3 millones de casos acumulados.

LECTURAS RELACIONADAS

A partir del 4 de noviembre, Correos de Guatemala reactivará el servicio de envío de pequeños paquetes hacia Estados Unidos, bajo nuevas condiciones establecidas por la normativa postal estadounidense. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Correos de Guatemala reanuda envío de pequeños paquetes a Estados Unidos: precios y requisitos

chevron-right
El ingreso de divisas por remesas familiares está respaldado por la solidez del mercado laboral de EE. UU., particularmente en el segmento del empleo hispano, según un informe oficial. (Foto Prensa Libre: AFP)

El ciclo excepcional de remesas de los últimos seis años no se volverá a repetir, según analistas

chevron-right

También lea: Juez federal bloquea plan de Donald Trump para deportar menores guatemaltecos desde Estados Unidos

Recomendaciones de la USCIS

Las autoridades de ciudadanía e inmigración sugieren a los solicitantes presentar la documentación hasta 180 días antes de su vencimiento.

También advirtieron que, cuanto más tarde un extranjero en presentar la solicitud de renovación, mayor será la probabilidad de que su autorización de empleo sufra una interrupción temporal.

La nueva norma no afecta a los permisos de trabajo que se hayan prorrogado automáticamente antes del 30 de octubre.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Departamento de Seguridad Nacional Estados Unidos Latinos en Estados Unidos Migrantes en Estados Unidos USCIS 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS