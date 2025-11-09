¿Día de Acción de Gracias en peligro? Cierre del gobierno en EE. UU. afectaría vuelos y aeropuertos

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió este 9 de noviembre que el tránsito aéreo podría “reducirse a cuentagotas” en el corto plazo, mientras miles de viajeros enfrentan cancelaciones o retrasos de vuelos debido al cierre del gobierno federal, tras el impasse entre demócratas y republicanos.

El gobierno de Donald Trump ordenó reducir los vuelos en 40 aeropuertos para minimizar los riesgos ante la escasez de personal, como controladores aéreos, quienes llevan casi un mes sin recibir salario y, por ello, han dejado de presentarse a trabajar.

Las reducciones comenzaron el 7 de noviembre, con un 4%, y se prevé que aumenten hasta el 10% para el 14 de noviembre, lo que afectará a todas las aerolíneas comerciales.

Duffy afirmó que el número de vuelos afectados se multiplicará si demócratas y republicanos no alcanzan un acuerdo sobre el presupuesto federal, y recordó que se acerca la celebración del Día de Acción de Gracias.

Lea más: ¿Cómo impactará al tráfico aéreo internacional la posible cancelación de vuelos desde EE. UU. por el cierre del Gobierno?

“La situación solo va a empeorar”, alertó el funcionario en la cadena CNN.

Agregó que, durante las dos semanas previas al Día de Acción de Gracias, “veremos cómo los viajes aéreos se reducen a cuentagotas”.

En la mañana de este domingo se registraron más de 1,330 cancelaciones de vuelos dentro de Estados Unidos, así como hacia y desde ese país, según datos de FlightAware. Esta cifra se suma a las más de 1,500 cancelaciones del 8 de noviembre.

“Cada día son más los controladores que no vienen a trabajar, cuanto más tiempo pasan sin cobrar”, dijo Duffy en Fox News Sunday.

Le podría interesar: Cómo el cierre de Gobierno en EE. UU. provocaría retrasos y cancelaciones masivas de vuelos

Los tres aeropuertos más afectados están en la Ciudad de Nueva York, Chicago y Atlanta.

Duffy prevé que para el Día de Acción de Gracias no todos “podrán subir a un avión porque no habrá tantos vuelos”, si aún no hay un acuerdo en el Congreso.

“El transporte aéreo se ralentizará, ya que todo el mundo quiere viajar para ver a sus familias”, señaló.

Según el diario puertorriqueño El Nuevo Día, Duffy informó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, le envió un mensaje de texto con una oferta para prestar controladores militares de tráfico aéreo, ya que la crisis también involucra a trabajadores en edad de jubilación. No obstante, no está claro si ese personal cuenta con certificación para operar en sistemas civiles.

El secretario de Transporte negó las acusaciones de los demócratas, quienes aseguran que las cancelaciones de vuelos son una táctica política.

The non-political safety team at @FAANews came to leadership and said: We need to alleviate stress on the airspace.



We listened because we care about keeping you and your family safe in our skies. pic.twitter.com/m4ldIMpDHB — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 9, 2025