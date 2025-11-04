Cómo el cierre de Gobierno en EE. UU. provocaría retrasos y cancelaciones masivas de vuelos

Cómo el cierre de Gobierno en EE. UU. provocaría retrasos y cancelaciones masivas de vuelos

El Gobierno de EE. UU. podría verse forzado a cerrar "algunas zonas del espacio aéreo" debido al actual cierre de Gobierno.

Donald Trump en un avión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al bajar del Air Force One. (Foto Prensa Libre: EFE)

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo este martes que podrían verse forzados a cerrar “ciertas zonas del espacio aéreo” del país si se prolonga el actual cierre del Gobierno -a un día de convertirse en el más largo de la historia del país-, que ha complicado la escasez de personal en aeropuertos.

Habrá retrasos masivos en los vuelos. Habrá cancelaciones masivas, y puede que nos veamos obligados a cerrar ciertas zonas del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con los controladores aéreos necesarios”, dijo Duffy en una rueda de prensa.

El miembro del Gabinete del presidente republicano, Donald Trump, culpó a los demócratas en el Senado por la falta de acuerdo para aprobar un nuevo presupuesto para agencias y programas federales y afirmó que, si la oposición prolonga el cierre por una semana más, tendrán como resultado un “caos masivo”.

Importantes terminales como la de Newark (Nueva Jersey), La Guardia (Nueva York), Boston (Massachussetts) y el Ronald Reagan, en Washington D.C., reportaban demoras este martes, según la Administración Federal de Aviación (FAA), que registra “escasez de personal” en casi la mitad de las torres de control más importantes.

Aproximadamente 13 mil controladores aéreos trabajan hoy sin recibir sueldos. Al igual que los empleados de seguridad aeroportuaria, estos son considerados esenciales, por lo que se requiere que continúen sus labores con paga diferida hasta el fin del cierre gubernamental, prolongado ya por 35 días.

“Estos trabajadores estadounidenses tienen facturas que pagar y se ven obligados a tomar decisiones difíciles. ¿Van a trabajar como controladores aéreos o tienen que buscar otro empleo para conseguir dinero para comer y para echar gasolina? Y creo que, con el paso de los días, el problema solo empeorará”, dijo Duffy este lunes.

El pasado fin de semana, incluido el viernes de Halloween, la FAA registró más de 98 “alertas de personal” en torres de control en Austin y Dallas (Texas), Denver (Colorado), Nashville (Tennessee), Phoenix (Arizona), Boston y Newark, que tuvo que ajustar y hasta suspender brevemente sus operaciones.

Avión en EE. UU.
(Foto Prensa Libre: EFE)

“La Administración está instando a los demócratas a reabrir el Gobierno federal para que cese este caos y la interrupción de nuestro sistema de control de tráfico aéreo en los EE.UU.“, dijo este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la prensa.

Según Leavitt, es “rídiculo” que la paralización haya llegado a este punto, con solo un día para superar el récord impuesto en el primer mandato de Trump.

Lea también: “Una oportunidad sin precedentes”: qué recortes planea hacer Trump tras el cierre de gobierno

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Aeropuertos Cámara de Representantes Donald Trump EE. UU. Estados Unidos Senado Tendencias internacionales 
