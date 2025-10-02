Internacional
“Una oportunidad sin precedentes”: qué recortes planea hacer Trump tras el cierre de gobierno
Donald Trump dijo que preparará junto al director de la Oficina de Presupuesto recortes permanentes tras el reciente cierre de Gobierno.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia un acuerdo sobre el precio de los medicamentos con Pfizer en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 30 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Tras un desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre una prórroga presupuestaria que provocó el cierre del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que tendrá una reunión con el director de la Oficina de Presupuesto para preparar recortes permanentes en el gobierno federal.
Trump dijo en su red Truth Social que se reunirá con el director Russell Vought para abordar los recortes, y señaló que se suprimirán miles de millones de dólares en fondos federales, especialmente en estados demócratas como Nueva York y California.
"Me reuniré con Vought para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes", escribió Trump en sus redes.
Estas acciones se complementan con otros recortes anunciados por entidades de su gobierno.
Por ejemplo, medios locales informaron que el Departamento de Energía de EE. UU. canceló 321 subvenciones financieras para 223 proyectos.
En palabras de Vought, esta decisión permitiría ahorrar aproximadamente US$7,560 millones para los contribuyentes estadounidenses.
Expertos señalan que otros recortes previstos por el gobierno de Trump afectarían a la fuerza laboral federal. Actualmente, más de 750 mil trabajadores se han visto afectados desde el 1 de octubre por el cierre del gobierno.
La situación se originó tras el cierre parcial del gobierno estadounidense al final del año fiscal, debido a una disputa entre demócratas y republicanos.
Mientras los republicanos impulsan una prórroga del gasto público hasta el 21 de noviembre, los demócratas buscan reinstaurar fondos para salud pública, los cuales fueron recortados por Trump.
El cierre del gobierno implica que muchos trabajadores dejan de laborar y cobrar sus salarios. En algunos casos, ciertos empleados continúan con sus funciones, pero sin sueldo.
