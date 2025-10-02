“Una oportunidad sin precedentes”: qué recortes planea hacer Trump tras el cierre de gobierno

Tras un desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre una prórroga presupuestaria que provocó el cierre del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que tendrá una reunión con el director de la Oficina de Presupuesto para preparar recortes permanentes en el gobierno federal.

Trump dijo en su red Truth Social que se reunirá con el director Russell Vought para abordar los recortes, y señaló que se suprimirán miles de millones de dólares en fondos federales, especialmente en estados demócratas como Nueva York y California.

"Me reuniré con Vought para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes", escribió Trump en sus redes.

Estas acciones se complementan con otros recortes anunciados por entidades de su gobierno.

Por ejemplo, medios locales informaron que el Departamento de Energía de EE. UU. canceló 321 subvenciones financieras para 223 proyectos.

Donald J. Trump Truth Social Post 07:59 AM EST 10/02/25



I have a meeting today with Russ Vought, he of PROJECT 2025 Fame, to determine which of the many Democrat Agencies, most of which are a political SCAM, he recommends to be cut, and whether or not those cuts will be…

En palabras de Vought, esta decisión permitiría ahorrar aproximadamente US$7,560 millones para los contribuyentes estadounidenses.

Expertos señalan que otros recortes previstos por el gobierno de Trump afectarían a la fuerza laboral federal. Actualmente, más de 750 mil trabajadores se han visto afectados desde el 1 de octubre por el cierre del gobierno.

La situación se originó tras el cierre parcial del gobierno estadounidense al final del año fiscal, debido a una disputa entre demócratas y republicanos.

Mientras los republicanos impulsan una prórroga del gasto público hasta el 21 de noviembre, los demócratas buscan reinstaurar fondos para salud pública, los cuales fueron recortados por Trump.

El cierre del gobierno implica que muchos trabajadores dejan de laborar y cobrar sus salarios. En algunos casos, ciertos empleados continúan con sus funciones, pero sin sueldo.

