Cierre del Gobierno en los Estados Unidos: ¿Qué servicios seguirán y cómo afectará a los vuelos?

De acuerdo con el servicio público de noticias ABC News, el cierre del gobierno federal de los Estados Unidos afectará a millones de viajeros, debido a que, aunque las entidades clave del sector transporte continúan operando en el país, lo hacen con limitaciones y “bajo un clima de incertidumbre para los empleados y para los usuarios”.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció que mantendrá a la mayoría de su personal en funciones. Por lo cual, se prevé que unos 58 mil trabajadores —de un total de 61 mil empleados de la agencia— seguirán operando en los puntos de control de los aeropuertos en todo el territorio de EE. UU.

Ante esta situación, los vuelos comerciales no serán cancelados y las aerolíneas continuarán operando con normalidad, aunque se prevén decenas de retrasos. Esto se debe a que los trabajadores de las compañías aéreas no forman parte del personal federal y están excluidos de la paralización presupuestaria del gobierno estadounidense.

Por su parte, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) informó que más de 13 mil controladores aéreos deberán continuar con sus tareas habituales. Sin embargo, los empleados no recibirán su salario hasta que el financiamiento del gobierno federal se restablezca por completo, lo cual podría llegar a tardar semanas.

¿Qué servicios continuarán durante el cierre del gobierno?

El cierre del gobierno federal impactará en la economía general de los Estados Unidos y en diversos servicios públicos. Esto es a causa de que la suspensión temporal de algunos empleos y los posibles despidos permanentes de trabajadores federales paralizarían ciertas actividades gubernamentales y afectarían a toda la población del país.

Aunque algunas funciones específicas, como las misiones espaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), las operaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y las labores de salud pública del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), continuarán, otras se detendrán.

Lea más: ¿Donald Trump despidió a Pam Bondi? Tensión entre el presidente y la fiscal general de EE. UU.

Asimismo, la mayoría de los empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) seguirán trabajando, ya que su personal está vinculado a las fuerzas del orden. No obstante, algunos empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, como de la Patrulla de Protección Fronteriza, si serán suspendidos.

Por su parte, los servicios de Medicare y Medicaid, dos programas de salud financiados por el gobierno de los Estados Unidos, también continuarán sin interrupciones. Ahora bien, la escasez de personal podría provocar retrasos en algunos servicios, principalmente en el programa de seguro médico para niños, según informó Univisión.

¿Qué servicios no seguirán?

El Servicio de Parques Nacionales, responsable de administrar más de 400 sitios de interés turístico o medioambiental, anunció que las áreas al aire libre permanecerán abiertas, pero cerrarán temporalmente todas aquellas que requieran personal, como los cientos de centros de visitantes distribuidos en todo el territorio de Estados Unidos.

Por otro lado, más de la mitad de los empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) serán suspendidos temporalmente, por lo que varias investigaciones sobre riesgos para la salud y formas de prevenir afecciones se detendrán, según informó el medio estadounidense CNN.

A su vez, la atención a los pacientes en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) se verá afectada, debido a que las personas que esperan acceder a las terapias experimentales ya no podrán inscribirse, mientras que los nuevos estudios no comenzarán hasta que finalice el cierre parcial del gobierno federal de EE. UU.