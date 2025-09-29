“El ascensor se atascó por sobrecarga”: ministro explica incidente en el Aeropuerto La Aurora

El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, informó este lunes 29 de septiembre que el incidente ocurrido el pasado domingo en uno de los elevadores del Aeropuerto Internacional La Aurora se debió a una sobrecarga, ya que 13 personas ingresaron al mismo de forma simultánea.

Díaz Bobadilla explicó que el ascensor, ubicado en el área de parqueos, tiene una capacidad máxima de 1,050 kilogramos, la cual fue superada, provocando que el sistema quedara momentáneamente fuera de servicio.

“Ese incidente ocurrió en un elevador que comunica con los parqueos. No fue en el área interna del aeropuerto. Subieron 13 personas y eso provocó que el elevador se atascara por un momento”, declaró el funcionario.

El ministro también señaló que una persona resultó con una herida leve en un dedo al intentar abrir la puerta del elevador por la fuerza. Además, aseguró que ya giró instrucciones para que se refuerce el control del número de usuarios que ingresan a los ascensores, a fin de evitar futuros incidentes.

El incidente ocurrió a las 15.15 horas. Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el elevador quedó inmovilizado por causas aún no determinadas. De inmediato, personal del aeropuerto activó el protocolo de emergencia y trabajó en coordinación con elementos de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC) para garantizar el rescate.

Después de 10 minutos de maniobras, a las 15.24 horas, el equipo logró liberar a todas las personas atrapadas.

Durante la emergencia, un usuario sufrió una lesión leve en un dedo al intentar forzar la apertura de la puerta. Fue atendido por personal de emergencia, sin que su vida estuviera en riesgo. También se presentó el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) para brindar apoyo adicional.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

