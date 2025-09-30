¿Qué es un cierre de gobierno en los Estados Unidos y cómo podría afectar a la población?

Durante la noche del pasado lunes 29 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con los cuatro principales dirigentes del Congreso estadounidense en un encuentro decisivo en la Casa Blanca, debido que busca determinar si el Congreso federal cerrará completamente el próximo miércoles 1 de octubre.

Sin embargo, a menos que el mandatario republicano y los dirigentes en Washington D. C. lleguen a un acuerdo este 30 de septiembre, los fondos federales se agotarán a primera hora del miércoles 1 de octubre y gran parte de la administración federal dejará de funcionar, por lo que muchas oficinas gubernamentales tendrán que cerrar.

Es por esa razón que los dirigentes demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado deben avanzar en las negociaciones para mantener al gobierno abierto: “Creo que vamos a un cierre porque el Partido Demócrata no hará lo correcto. Espero que cambie de opinión, pero veremos”, explicó el vicepresidente, J. D. Vance.

“Aún hay diferencias entre nosotros”, aseguró por su parte el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien considera que actualmente se trata de un duelo de voluntades entre los partidos, con los republicanos decididos a demostrar su fuerza y los demócratas que buscan una oportunidad para avanzar en sus objetivos.

¿Qué es un cierre de gobierno en EE. UU.?

En el territorio de los Estados Unidos, el gobierno federal solo puede gastar el dinero que haya sido aprobado por el Congreso estadounidense a través de múltiples proyectos de ley de gastos anuales o mediante extensiones temporales, conocidas en la política de la nación norteamericana como las "famosas resoluciones continuas".

No obstante, cuando llega el momento en que se agota la financiación y no se aprueba ninguna nueva ley, las agencias federales de los Estados Unidos están obligadas a detener muchas o todas sus operaciones. Por lo tanto, un cierre suspende casi todos los programas hasta que se restablezca la financiación en el Congreso estadounidense.

Lea más: ¿Donald Trump despidió a Pam Bondi? Tensión entre el presidente y la fiscal general de EE. UU.

Durante un cierre de gobierno en los Estados Unidos, los empleados federales se dividen en dos categorías: los esenciales y los no esenciales. Ante esta situación, la administración del presidente Donald Trump ordenó preparar avisos de despido permanente para todas las personas que no sean tan necesarias para seguir funcionando.

Empleados esenciales: Los trabajadores cuyos puestos están relacionados con la seguridad pública o nacional. Aquí se incluyen los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, la Patrulla Fronteriza y los controladores aéreos.

Los trabajadores cuyos puestos están relacionados con la pública o nacional. Aquí se incluyen los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, la Patrulla Fronteriza y los controladores aéreos. Empleados no esenciales: Miles de trabajadores de oficinas como el Servicio de Impuestos, la Agencia de Protección Ambiental y la Administración de Pequeñas Empresas suelen ser suspendidos temporalmente o despedidos de forma permanente.

¿Cómo podría afectar a la población estadounidense?

Tomando en consideración que muchos servicios con los que la población estadounidense interactúa a diario, o en determinadas temporadas, podrían ralentizarse considerablemente o interrumpirse por completo, el cierre de gobierno en los Estados Unidos afectaría a los ciudadanos más de lo que se cree dentro de la Casa Blanca.