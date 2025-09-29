Verificamos por usted: ¿Trump ordenó aplicar la pena de muerte en todo el territorio de EE. UU.?

Durante la tarde del pasado viernes 26 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva para restablecer la pena de muerte en Washington D. C., la capital de la nación norteamericana, caracterizada por sus edificios neoclásicos, entre ellos el Capitolio, la Casa Blanca y la Corte Suprema.

“La pena de muerte en Washington D. C. es una pena capital muy interesante, ciudad capital. Capital, capital, capital. Si matas a alguien, o si asesinas a un agente de la policía, pena de muerte. Y, con suerte, eso no ocurrirá”, añadió el mandatario republicano durante una conferencia de prensa con decenas de periodistas en la Oficina Oval.

El memorando presidencial de Donald Trump instruye específicamente a la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, y a la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, a implementar plenamente la pena de muerte en la ciudad capital de Washington D. C. cuando las pruebas y los hechos del caso indiquen que debe aplicarse.

Sin embargo, ante esta situación, en las redes sociales comenzó a circular el rumor de que el magnate neoyorquino había ordenado aplicar la pena de muerte en todo el territorio de Estados Unidos, a partir de una frase que Pam mencionó durante la conferencia: “No solo la estamos buscando en Columbia, sino en todo el país, nuevamente”.

¿Trump ordenó aplicar la pena de muerte en todo Estados Unidos?

Pese a que el presidente Donald Trump firmó un memorando para ordenar la aplicación de la pena de muerte en Washington D. C. a criminales hallados culpables de delitos graves, el documento únicamente solicita que los delincuentes sean juzgados bajo la ley federal en el Distrito de Columbia y no abarca el resto del territorio estadounidense.

Asimismo, el mandatario indicó a las fiscales Pam Bondi y Jeanine Pirro que deberían solicitar la jurisdicción federal en la mayor medida de lo posible, a pesar de que el consejo del Distrito de Columbia abolió la pena de muerte en la capital en enero de 1981, por lo que los residentes de Washington D. C. se opusieron a su restablecimiento.

Lea más: ¡Verificamos por usted! ¿Trump ordenó cerrar por completo la frontera sur de los Estados Unidos?

El magnate neoyorquino argumentó que, aunque Washington D. C. es una ciudad “muy segura en este momento”, con la aplicación plena de la pena de muerte se volverá un distrito federal “muchísimo más seguro”. Por ello, esta decisión de Donald Trump podría influir directamente en los demás estados que aún no permiten la pena capital.

"No podemos permitir que esto suceda. La gente viene desde Iowa a ver el monumento al expresidente Abraham Lincoln y termina siendo asesinada. Eso ya no sucede. No volverá a suceder. Y, si sucede, se impondrá la pena de muerte", añadió Trump, quien busca disuadir y castigar los crímenes más atroces en la capital de Estados Unidos.

Estados con pena de muerte en EE. UU.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, actualmente 27 estados, el Ejército de Estados Unidos y el gobierno federal permiten la pena capital. En el 2025, su aplicación legal está limitada por la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a homicidios agravados cometidos por adultos mentalmente competentes.

Dadas las circunstancias, 23 de los 50 estados de la nación norteamericana han abolido la pena de muerte o nunca la han aplicado. Los otros 27 estados que la mantienen han ejecutado, desde enero de 1976 hasta diciembre del 2024, a un total de 1 mil 584 criminales, lo que equivale a un promedio de 33 personas al año (casi tres al mes).