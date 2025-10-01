Goteras en el aeropuerto La Aurora: cubetas reciben a los turistas en el área de equipaje

Visitantes nacionales y extranjeros reportan al menos diez cubetas colocadas en el área de bandas automáticas que transportan el equipaje en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Los recipientes se colocan para contener filtraciones en distintas zonas.

Imágenes captadas por turistas muestran cómo las goteras obligan a las autoridades de la terminal aérea a distribuir recipientes en el suelo, lo cual causa incomodidad entre los usuarios, que deben esquivar las cubetas y caminar alrededor del posible piso mojado.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informa que el gerente del aeropuerto, Erick Uribio, confirma la autenticidad de los videos difundidos en redes sociales y la existencia de goteras.

"No solo tenemos problemas en el área de bandas", dice Uribio.

El gerente señala que se trabaja en un proceso de impermeabilización y cambio de láminas.

"Las demás áreas se han impermeabilizado; cuando ocurren goteras es por alguna ruptura en los trabajos", agregó.

