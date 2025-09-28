Rescatan a 13 personas atrapadas en elevador del aeropuerto La Aurora

Trece personas quedaron atrapadas este domingo 28 de septiembre en un elevador del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora, luego de que el sistema se atascara de forma repentina mientras transportaba a los usuarios.

El incidente ocurrió a las 15.15 horas. Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el elevador quedó inmovilizado por causas aún no determinadas. De inmediato, personal del aeropuerto activó el protocolo de emergencia y trabajó en coordinación con elementos de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC) para garantizar el rescate.

Después de 10 minutos de maniobras, a las 15.24 horas, el equipo logró liberar a todas las personas atrapadas.

Durante la emergencia, un usuario sufrió una lesión leve en un dedo al intentar forzar la apertura de la puerta. Fue atendido por personal de emergencia, sin que su vida estuviera en riesgo. También se presentó el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) para brindar apoyo adicional.

Minutos después, la Cruz Roja Guatemalteca atendió a otra persona afectada por una crisis nerviosa, sin mayores complicaciones.

Las operaciones del aeropuerto no se vieron interrumpidas y continuaron desarrollándose con normalidad. La DGAC agradeció la cooperación de los pasajeros y reiteró su compromiso con la seguridad de usuarios y colaboradores.

Usuarios afectados aseguraron que no recibieron asistencia oportuna durante la emergencia y cuestionaron la falta de mantenimiento de los elevadores en la terminal aérea.

Algunos señalaron que la situación generó momentos de tensión y pidieron a las autoridades de Aeronáutica Civil mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones.

