Aeronave desciende sin ruedas en el aeropuerto La Aurora y piloto evita tragedia; todo quedó grabado en video

Una aeronave privada logró aterrizar de emergencia sin desplegar el tren de aterrizaje, gracias a la pericia del piloto, quien ejecutó una maniobra controlada que evitó daños personales, informaron este miércoles 17 de septiembre fuentes oficiales.

El hecho quedó registrado en video y ha circulado ampliamente en redes sociales por la tensión que generó el momento.

El incidente ocurrió en la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando el piloto intentó un aterrizaje forzoso luego de reportar fallas en el sistema de descenso.

En la grabación se observa cómo la aeronave desciende lentamente sobre las llantas traseras y luego toca la pista con el fuselaje, pero sin perder el control.

A bordo viajaban dos personas, quienes resultaron ilesas. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que se activaron los protocolos de emergencia establecidos para estos casos, y tanto el personal técnico como los cuerpos de socorro estaban en alerta durante la maniobra.

Según el informe preliminar, la aeronave presentó un problema técnico que impidió la extensión del tren de aterrizaje, lo que obligó al piloto a tomar decisiones rápidas para minimizar los riesgos.

Se informó que minutos antes el piloto intentó aterrizar, pero no le fue posible, por lo que activó el protocolo de emergencia.

La grabación ha sido calificada por expertos como un ejemplo de “maniobra precisa en condiciones críticas”, y ha generado reconocimiento en sectores vinculados a la aviación civil.

Las autoridades anunciaron que realizarán una investigación para determinar las causas del fallo y evaluar posibles recomendaciones técnicas.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

