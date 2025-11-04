Donald Trump descarta una guerra con Venezuela pero insinúa que el tiempo de Maduro terminó

En una entrevista emitida el recién pasado domingo, el presidente Donald Trump dijo que dudaba de que Estados Unidos entrara en guerra con Venezuela, aunque advirtió de que el líder autoritario de ese país, Nicolás Maduro, tenía los días contados. “Lo dudo”, dijo Trump sobre la perspectiva de una guerra con Venezuela durante la entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena CBS. “No lo creo. Pero nos han estado tratando muy mal”. Trump fue presionado para que hablara sobre la posible escalada contra Venezuela mientras el Ejército estadounidense continúa una ofensiva que ha incluido 15 ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental en el último mes.

Una amplia gama de especialistas jurídicos en el uso de la fuerza letal han dicho que los ataques son ejecuciones extrajudiciales ilegales. El gobierno de Trump ha descrito los ataques como una misión antidroga, pero funcionarios estadounidenses reconocen en privado que forman parte de una campaña más amplia para derrocar a Maduro. Trump confirmó anteriormente que había autorizado a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela. “Sobre Venezuela en particular, ¿están contados los días de Maduro como presidente?”, preguntó la periodista de la CBS Norah O’Donnell. “Yo diría que sí”, respondió Trump. “Creo que sí”.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela, declinó responder. “No hablo con una periodista sobre si voy a atacar o no”, dijo. Durante la entrevista, que tocó varios temas y fue grabada en Mar-a-Lago el viernes último, también se presionó a Trump para que respondiera sobre su campaña de deportación, el cierre de la Administración y su reciente exigencia de que el Ejército estadounidense reanude la realización de pruebas nucleares. El domingo, el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, pareció aclarar que las pruebas no implicarían explosiones nucleares reales, sino que se probarían “las demás partes de un arma nuclear” para garantizar que funcionan correctamente.

Pero el mandatario no hizo esa distinción en la entrevista de la CBS. “¿Está diciendo que, después de más de 30 años, Estados Unidos va a empezar a detonar armas nucleares para hacer pruebas?”, preguntó O’Donnell a Trump. “Estoy diciendo que vamos a probar armas nucleares como hacen otros países, sí”, respondió. Las pruebas de detonación ya no son habituales. La única nación que ha efectuado pruebas nucleares con regularidad en el último cuarto de siglo es Corea del Norte, y su última prueba explosiva fue en septiembre de 2017. China ha ampliado rápidamente su arsenal nuclear y ha desplegado misiles en nuevos silos, pero no ha probado un arma nuclear desde 1996.

Rusia no ha hecho un ensayo confirmado desde 1990, aunque recientemente declaró que había probado dos vectores exóticos para armas nucleares. Trump afirmó el viernes, sin pruebas, que esos países estaban probando armas nucleares en forma encubierta. “Rusia está probando armas nucleares, y China también”, afirmó. “Simplemente no lo saben”. Días después de reunirse con el máximo dirigente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, Trump dijo en la entrevista de la CBS que no permitiría que Nvidia vendiera sus chips más avanzados a China. “Dejaremos que hagan tratos con Nvidia, pero no en lo que se refiere a lo más avanzado”, dijo Trump.

Jensen Huang, director de la empresa fabricante de chips de Silicon Valley, dijo el viernes que estaba deseando que se reanudara la venta de semiconductores avanzados en China. Antes de su reunión con Xi la semana pasada, Trump había sugerido que los dos líderes hablarían de los semiconductores de inteligencia artificial (IA) más potentes de Nvidia. Trump también habló de su agenda nacional, incluida su campaña de deportación. Trump dijo que no creía que las tácticas de las autoridades migratorias estadounidenses hubieran ido demasiado lejos, incluso cuando se le presionó a responder acerca de los videos que mostraban a agentes de deportación y agentes federales empujar a una joven madre, desplegar gases lacrimógenos en Chicago y romper ventanillas de autos.

“Creo que no han ido lo suficientemente lejos porque nos han frenado los jueces, los jueces liberales”, dijo Trump. “Hay que sacar a la gente”. Cuando se le preguntó sobre su campaña de deportación dirigida a personas sin antecedentes penales, Trump afirmó: “Necesito jardineros y necesito agricultores más que nadie, ¿de acuerdo?”. Pero añadió que los esfuerzos de su gestión en materia migratoria deben comenzar con una política. “Y la política tiene que ser: ‘Entraste ilegalmente en el país. Vas a irte’”, dijo. Trump no aclaró la estrategia de su gobierno para ayudar a republicanos y demócratas del Congreso a alcanzar un acuerdo que ponga fin al cierre administrativo.

Dijo que no se dejaría “extorsionar por los demócratas”, quienes han dicho que no proporcionarán a los republicanos los votos para reabrir el gobierno hasta que incluyan dinero adicional para los programas de atención a la salud. Trump también repitió su llamamiento a los republicanos para que pongan fin a las tácticas dilatorias (filibuster) en el Senado, algo que los líderes republicanos del Senado han rechazado. A muchos republicanos les preocupa que cualquier nuevo debilitamiento de la norma de la Cámara Alta que exige que la mayor parte de la legislación obtenga 60 votos sea contraproducente si los demócratas recuperan el control. “Los republicanos tienen que ser más duros”, dijo Trump durante su entrevista.

No hablo con una periodista sobre si voy a atacar o no

También se pidió a Trump que aclarara si intentaría presentarse a un tercer mandato, lo cual está prohibido por la Constitución. El presidente dijo que no piensa en esa posibilidad, aunque la ha barajado públicamente. Dijo que el Partido Republicano tenía un “banco increíble” de aspirantes a la presidencia, y señaló que le parecían bien tanto el vicepresidente, J. D. Vance, como el secretario de Estado, Marco Rubio. Trump también elogió a Bari Weiss, la recién nombrada editora en jefe de CBS News, y la calificó de “nueva gran líder”, aunque añadió: “No la conozco”.

Paramount, propietaria de la cadema, dijo en julio que había acordado pagar al presidente Trump US$16 millones para resolver su demanda contra el programa 60 Minutes. La presidencia de Trump aprobó entonces la venta de Paramount a Skydance. Skydance nombró posteriormente a Weiss, quien también dirige The Free Press, un sitio web fundado por ella y que a menudo critica a los liberales y a los medios de comunicación predominantes