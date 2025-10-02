Cierre del gobierno federal en EE. UU.: qué servicios aún funcionan y cuáles no en California

Desde la medianoche del 30 de septiembre, varios departamentos y agencias federales cerraron, y cientos de empleados públicos no acudieron a sus puestos tras el reciente cierre del gobierno federal de Estados Unidos, provocado por un desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre el plan de financiación al concluir el año fiscal.

Entre los estados afectados por esta paralización está California.

De acuerdo con un reportaje reciente de Univision Los Ángeles, algunos de los sectores más impactados por el cierre son agencias y servicios locales y estatales, en especial los que dependen de fondos federales.

El medio menciona servicios como WIC, SNAP y Head Start, que ofrecen asistencia alimentaria, educativa y apoyo para muchas familias.

Se prevé que muchas familias de bajos recursos resulten gravemente afectadas por este cierre, mientras están a la espera de una resolución en el Senado, prevista para el viernes 3 de octubre.

Univision Los Ángeles también menciona los centros regionales de veteranos, los cuales permanecen cerrados hasta nuevo aviso.

Según su sitio oficial, estos centros ofrecen servicios de consejería de reajuste y de alcance para todos los veteranos que hayan servido en combate.

Este cierre no afecta a todas las agencias. El medio afirma que los pagos del Seguro Social continuarán y que sus oficinas permanecerán abiertas, aunque se restringirán algunos servicios, como:

solicitud de beneficios

reemplazo de tarjetas del Seguro Social

cambios de domicilio

También hay servicios que no se verán afectados por el cierre del gobierno federal, como la policía local, los bomberos, el transporte público, los hospitales locales, estatales y municipales, y el servicio postal, de acuerdo con Univision Los Ángeles.

