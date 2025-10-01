Trámites de visas y pasaportes siguen activos en Guatemala pese al cierre del gobierno de EE. UU.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala anunció que, a causa de la parálisis presupuestaria asociada al cierre parcial del gobierno federal, sus cuentas en redes sociales no se actualizarán con regularidad. Esta medida exceptúa información urgente o de seguridad.

No obstante, la sede diplomática informa que los servicios programados de pasaportes y el trámite de visas funcionan con normalidad para ciudadanos estadounidenses.

A partir de la medianoche del 30 de septiembre, Estados Unidos enfrenta su primer cierre desde el 2019, el más largo en la historia, con 35 días de duración.

Mientras tanto, empleados gubernamentales de departamentos y agencias federales dejan de trabajar, sin derecho a sueldo.

Lea más: La Casa Blanca sale a aclarar política sobre cobro de visas tras confusión entre empresas y trabajadores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, experimenta su primer cierre administrativo desde su regreso a la Casa Blanca, aunque es el cuarto que enfrenta en su carrera política.

Los cuerpos de seguridad federal, las fuerzas armadas, el servicio postal y el pago de subsidios o jubilaciones no se ven afectados por el cierre del Gobierno.

La Casa Blanca responsabiliza a los demócratas tras su petición de US$1 mil millones para atención médica gratuita para migrantes indocumentados.

“Este es el desastre de los demócratas”, escribió el gobierno de Donald Trump en X.