Sheinbaum rechaza video con IA difundido por Trump que hace referencia a México

El lunes 29 de septiembre, antes del cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, el presidente Donald Trump compartió en sus cuentas de Truth Social y X un video generado con inteligencia artificial.

Las imágenes mostraban al líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero mexicano y un bigote. También aparecía Chuck Schumer, jefe de la minoría en el Senado, según informó CNN. Con música de mariachi de fondo, Schumer hablaba con una voz falsa y decía: “A nadie le gustan ya los demócratas”. Schumer y Jeffries se habían reunido con Trump en la Casa Blanca para negociar antes del cierre del Gobierno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió al video al día siguiente, el martes 30 de septiembre. En su conferencia de prensa diaria dijo que no comentaría sobre el hecho, pero minutos después compartió su opinión, informó CNN en Español.

Sheinbaum desaprobó el video por difundir estereotipos sobre México. Argumentó que Estados Unidos no tendría el poder que posee sin la contribución de los mexicanos, quienes con su trabajo han levantado la economía. Añadió que la imagen de mexicanos con sombrero y sentados bajo un cactus promueve la idea de que son “flojos”, y rechazó ese tipo de mensajes, según el mismo medio.

El problema entre republicanos y demócratas

CNN en Español reportó que, además de difundir mensajes favorables a los republicanos, la voz generada con IA de Schumer aseguraba que darían atención médica a migrantes indocumentados para sumar apoyo. La voz decía: “Quizá podamos ponerlos de nuestro lado para que voten por nosotros”.

El estancamiento en las negociaciones sobre el financiamiento federal se debió a los créditos fiscales de la Ley de Asistencia Asequible, que permiten a personas con bajos ingresos acceder a seguros médicos, pero que expirarán a fin de año si el Congreso no los amplía. Esta presión se suma a que Trump firmó el proyecto de ley One Big Beautiful Bill, que ha provocado recortes a Medicaid aunque aún no ha sido oficializado.

