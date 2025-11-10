Internacional
Por qué un documental causó que Trump demandara por US$1 mil millones a la BBC
Donald Trump demandó este 10 de noviembre a la BBC por US$1 mil millones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi (no aparece en la foto), asisten a la ceremonia de firma de un documento sobre la implementación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón en la residencia oficial para invitados del Palacio Akasaka, en Tokio, Japón, el 28 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, demandó este 10 de noviembre al servicio público de radio y televisión británico BBC por casi US$1 mil millones.
Todo se originó porque Trump y su equipo acusaron a la BBC de emitir declaraciones “difamatorias” en su contra, luego del lanzamiento de un documental sobre el polémico asalto al Capitolio en enero del 2021.
De acuerdo con el abogado de Trump, Alejandro Brito, el exmandatario “hará valer sus derechos legales y equitativos”, y el dinero solicitado en la demanda corresponde a daños y perjuicios.
“Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre del 2025 a las 17 horas, hora del Este de EE. UU. (22 horas GMT), el presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos”, afirmó Brito en un comunicado enviado a la corporación británica.
El abogado afirmó que la demanda surgió a raíz de supuestos documentos internos de la BBC, según los cuales el programa “Panorama” habría editado un discurso de Trump.
Supuestamente, ese discurso se modificó de tal manera que parecía que el entonces presidente de EE. UU. incitaba a sus seguidores a cometer el asalto al Capitolio.
Este hecho habría provocado la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, el pasado 9 de noviembre, así como la renuncia de Deborah Turness, directora de informativos y máxima responsable de BBC News.
“El desprecio imprudente de la BBC hacia la verdad subraya la verdadera malicia detrás de la decisión de publicar contenido erróneo”, agregó Brito.
Entre las exigencias que Trump hace a la cadena por el documental están una “retractación inmediata”, una “disculpa pública” y una compensación justa a su favor.
Medios internacionales informaron que la BBC confirmó la recepción de la carta y que responderán “a su debido tiempo”.
