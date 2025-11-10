Por qué un documental causó que Trump demandara por US$1 mil millones a la BBC

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, demandó este 10 de noviembre al servicio público de radio y televisión británico BBC por casi US$1 mil millones.

Todo se originó porque Trump y su equipo acusaron a la BBC de emitir declaraciones “difamatorias” en su contra, luego del lanzamiento de un documental sobre el polémico asalto al Capitolio en enero del 2021.

De acuerdo con el abogado de Trump, Alejandro Brito, el exmandatario “hará valer sus derechos legales y equitativos”, y el dinero solicitado en la demanda corresponde a daños y perjuicios.

“Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre del 2025 a las 17 horas, hora del Este de EE. UU. (22 horas GMT), el presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos”, afirmó Brito en un comunicado enviado a la corporación británica.

El abogado afirmó que la demanda surgió a raíz de supuestos documentos internos de la BBC, según los cuales el programa “Panorama” habría editado un discurso de Trump.

🔴 EXCLUSIVE: The BBC is accused of editing a Trump speech to make him seem to back the Capitol riot.



A whistleblower memo says Panorama “completely misled” viewers by cutting key lines



Watch @gordonrayner’s full breakdown ⬇️ pic.twitter.com/A6nngI44Ll — The Telegraph (@Telegraph) November 3, 2025

Supuestamente, ese discurso se modificó de tal manera que parecía que el entonces presidente de EE. UU. incitaba a sus seguidores a cometer el asalto al Capitolio.

Este hecho habría provocado la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, el pasado 9 de noviembre, así como la renuncia de Deborah Turness, directora de informativos y máxima responsable de BBC News.

Donald Trump has threatened to sue the BBC for $1bn over an editing error in a speech.



Our US partner NBC News has obtained the letter sent from the US president's lawyers to the BBC.@Stone_SkyNews reacts. https://t.co/Tid5iGAiXX pic.twitter.com/bsvC7S0az6 — Sky News (@SkyNews) November 10, 2025

“El desprecio imprudente de la BBC hacia la verdad subraya la verdadera malicia detrás de la decisión de publicar contenido erróneo”, agregó Brito.

Entre las exigencias que Trump hace a la cadena por el documental están una “retractación inmediata”, una “disculpa pública” y una compensación justa a su favor.

Medios internacionales informaron que la BBC confirmó la recepción de la carta y que responderán “a su debido tiempo”.

