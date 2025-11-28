Lo que revelan los videos de los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

Los videos granulados divulgados por el Pentágono duran apenas unos segundos. Algunos muestran lanchas que van a toda velocidad, antes de desaparecer en una bola de fuego. En otros, se ven figuras borrosas moviéndose por la cubierta antes de que la embarcación explote. Desde principios de septiembre, al menos 83 personas han muerto en ataques del ejército estadounidense contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Después de cada ataque, el Pentágono ha publicado un video que muestra los momentos finales de la operación, a veces desde varias perspectivas.

El gobierno de Donald Trump afirma que las personas que iban a bordo traficaban drogas a Estados Unidos, pero ha ofrecido pocas pruebas que respalden esa afirmación. Tampoco ha revelado las armas utilizadas ni información sobre las personas que murieron. El Times examinó detenidamente los videos de los 21 ataques y consultó a aviadores militares y expertos en armamento, y descubrió que el ejército estadounidense utilizó una variedad de municiones lanzadas mediante una operación que se basó tanto en drones como en aviones tripulados, lo que se aparta de las operaciones tradicionales de detención y abordaje.

Los videos muestran que algunas de las embarcaciones ya estaban detenidas en el mar cuando fueron detectadas, y que las personas que iban a bordo estaban potencialmente al alcance de las fuerzas estadounidenses antes de ser atacadas con explosivos. Legisladores de ambos partidos estadounidenses y expertos jurídicos han cuestionado la legalidad de los ataques y han pedido a la Casa Blanca una justificación legal.

Misiles y bombas guiados por láser

En algunos ataques, un misil se aproxima a la embarcación por la parte trasera. Dos personas están de pie a lo largo de la banda de babor del barco. Un análisis fotograma a fotograma muestra el impacto de un misil contra la embarcación. Las aletas cerca del morro del misil sugieren que se trata de un AGM-176 Griffin, un pequeño misil guiado diseñado para ataques aéreos encubiertos. La Casa Blanca dijo en un comunicado el 1 de noviembre que las operaciones se estaban llevando a cabo “en gran medida mediante vehículos aéreos no tripulados lanzados desde buques de guerra en aguas internacionales”.

Pero un examen más detenido muestra que en los ataques también se han utilizado aviones tripulados y drones grandes que solo pueden lanzarse desde pistas de aterrizaje en tierra. En el video del ataque del 9 de noviembre, el misil es guiado por un láser emitido desde un helicóptero de combate AC-130J, un avión tripulado identificable por la forma de la cruz del objetivo en el video. Un pequeño recuadro borroso cubre el centro de la nave, una edición para ocultar datos sobre el láser. Otras armas utilizadas en los ataques se mueven mucho más rápido, lo que complica la tarea de identificarlas, ya que las cámaras aéreas del ejército estadounidense suelen captar video a 30 fotogramas por segundo.

En el video de un ataque del 19 de septiembre, dos municiones aparecen como rayas negras justo antes de que las explosiones engullan la nave. Alcanzar un objetivo en movimiento, como una embarcación a toda velocidad, requeriría el uso de municiones guiadas por láser. Después de la detonación, una versión a color del mismo video muestra columnas de llamas y humo procedentes del combustible que estaba almacenado en el interior de la embarcación. Aunque la falta de detalle de la imagen hace difícil discernir la munición exacta utilizada, el tamaño y la forma sugieren el uso de misiles más grandes como el AGM-114 Hellfire, así como de bombas guiadas planeadoras de 110 kilogramos.

Esas armas pueden lanzarse desde cañoneras y drones MQ-9 Reaper desplegados desde bases aéreas en tierra. Algunas de ellas también pueden dispararse desde helicópteros y aviones de rotor basculante lanzados desde buques de guerra y cargueros de la Marina que operan en el Mar Caribe.

Personas visibles antes de los ataques

Todos los clips, excepto dos, tienen ediciones que ocultan información como datos u otras imágenes que podrían revelar sistemas de ataque sensibles. Pero dejan a la vista imágenes que muestran a personas en los barcos justo antes de ser asesinadas. Esto supone un cambio con respecto de la práctica anterior de mostrar edificios o vehículos volando por los aires, pero sin mostrar una pérdida de vidas tan gráfica. El Pentágono dijo que limita sus ediciones a “razones de seguridad operativa”. Algunos de los videos son de imágenes infrarrojas, lo que hace que su calor corporal destaque sobre el frío fondo del océano.

Funcionarios del Pentágono dijeron que en el primer ataque de la campaña —el 2 de septiembre cerca de Trinidad— murieron 11 personas. Al menos ocho de ellas son visibles en la embarcación abierta.

Interceptación de embarcaciones en el mar

La mayoría de los videos muestran barcos moviéndose rápidamente por el agua cuando son bombardeados desde el cielo. Hasta la campaña más reciente, las fuerzas estadounidenses en los buques de guerra de la marina o los cúteres de la Guardia Costera interceptaban las embarcaciones en el mar, una práctica que, según la Guardia Costera, continúa. En esas ocasiones, las fuerzas estadounidenses inspeccionan las embarcaciones sospechosas y, si encuentran drogas u otro contrabando, lo incautan. También han detenido y acusado a los contrabandistas. En casos extremos, cuando las embarcaciones no se detienen, los guardacostas pueden a veces disparar rifles o ametralladoras contra los motores para inutilizarlas, pero no se les permite matar a quienes se encuentran dentro. En algunos de los videos es difícil ver detalles de lo que hay dentro de las embarcaciones.

Los videos muestran el bombardeo de seis embarcaciones que parecen no moverse. Los motores de tres de las embarcaciones están fuera del agua, lo que posiblemente indica una falla mecánica. En un ataque del 15 de septiembre, un hombre encaramado a un lado de la embarcación con otra persona cerca desaparece en una bola de fuego. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que el ataque mató a un pescador inocente y que la embarcación estaba inutilizada y necesitaba ayuda. El video del Pentágono de su bombardeo del 4 de noviembre en el Pacífico muestra una embarcación cuatrimotor parada en el agua, meciéndose entre las olas. Dos hombres murieron en el ataque, dijo el secretario de Defensa Pete Hegseth en una publicación en las redes sociales, sin explicar por qué no se interceptó la embarcación.

Pocas pruebas presentadas

Durante años, la Guardia Costera ha divulgado los grandes montones de narcóticos en el mar exhibiéndolos en la cubierta de un cúter o en un muelle. Pero eso no es lo que está ocurriendo aquí. Los militares se han negado a ofrecer pruebas de cada ataque, y en su lugar han citado información de inteligencia no especificada que el Pentágono no ha hecho pública. Después de un ataque en septiembre, la República Dominicana mostró cocaína que dijo que se había recuperado. El ejército estadounidense atacó un barco el 22 de octubre, y luego volvió a realizar un segundo ataque para destruir los paquetes que flotaban en el océano.

Los cárteles de la droga utilizan toda una serie de embarcaciones, incluidos semisumergibles, para transportar droga por todo el mundo. El 18 de octubre, el presidente Trump afirmó que un ataque había alcanzado a un “SUBMARINO QUE TRANSPORTABA DROGAS muy grande” cargado de fentanilo y otros estupefacientes que se dirigía directamente a Estados Unidos. Ni la Casa Blanca ni los responsables del Pentágono han dicho cómo supieron lo que transportaba el barco. Uno de los cuatro barcos que Estados Unidos bombardeó en el Pacífico el 27 de octubre parece tener fardos de algo esparcidos por la cubierta. Pero no se pudo evaluar la carga porque se quemó con el barco.