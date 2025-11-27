Tiroteo cerca de la Casa Blanca: qué arma usó y donde disparó el afgano señalado por EE. UU.

Medios locales de EE. UU. informaron que el presunto responsable del tiroteo ocurrido el pasado 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca y que dejó dos miembros de la Guardia Nacional heridos de gravedad es un ciudadano originario de Afganistán.

La información fue confirmada por el presidente Donald Trump, quien señaló que había ingresado al país en septiembre de 2021.

Además, las autoridades estadounidenses revelaron más detalles del tiroteo, el cual ha sido calificado por varios funcionarios y por el propio Trump como un "acto terrorista".

Por ejemplo, la fiscal de Washington, Jenine Pirro, afirmó que los dos miembros de la Guardia Nacional que resultaron heridos fueron identificados como Sarah Beckstrom, de 20 años y Andrew Wolfe, de 24.

También agregó que el presunto tirador, identificado como Rahmanullah Lakanwal, habría utilizado un revólver Smith & Wesson .357. para atacar a los agentes.

Las autoridades detallaron que Lakanwal vive en Bellingham y que se movilizó con un vehículo hacia D.C..

El hecho ocurrió en una estación de metro que se encuentra ubicada a 500 metros de la Casa Blanca.

Señalan que el tirador disparó primero a uno de los agentes, quien cayó al suelo y luego Lakanwal se inclinó hacia él para volverle a disparar.

"El tirador dobló la esquina, levantó un arma de fuego y disparó contra los agentes. Otros guardias nacionales lograron someterlo para poder capturarlo", dijo Jeffery Carroll, jefe adjunto de la policía de Washington.

Por otro lado, Muriel Bowser señaló que el hecho se trató de un "ataque dirigido".

