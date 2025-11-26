Así fue la captura del sospechoso de disparar contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Así fue la captura del sospechoso de disparar contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Un hombre fue capturado cerca de la Casa Blanca tras disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional. Videos del operativo circulan en redes.

FOTODELDÍA USA6746. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 26/11/2025.- Un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos vigila cerca de la Casa Blanca luego de un tiroteo este miércoles, en Washington (EE.UU.). Dos agentes de la Guardia Nacional fueron asesinados en un tiroteo, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico. EFE/ Octavio Guzmán

Un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos vigila cerca de la Casa Blanca luego de un tiroteo en Washington DC, donde dos agentes de la Guardia Nacional fueron baleados. (Foto Prensa Libre: EFE)

El principal sospechoso de haber disparado contra dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, en las cercanías de la Casa Blanca, fue capturado por agentes de la Policía Metropolitana en las inmediaciones de la estación de metro Farragut West, en Washington D. C.

La detención fue registrada en varios videos que circulan en redes sociales, en los cuales se observa la zona acordonada, agentes con armas largas y vehículos tácticos desplegados. Las imágenes muestran a oficiales manteniendo a los civiles alejados mientras un grupo de policías arresta al sospechoso.

“El atacante fue reducido y puesto bajo custodia casi de inmediato gracias a la respuesta de otros guardias y de la Policía”, declaró Jeffery Carroll, jefe adjunto de la Policía Metropolitana.

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), aclaró que los dos uniformados heridos se encuentran en estado crítico, luego de que circularan versiones erróneas que los daban por muertos.

“Dos de nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional fueron atacados en un espantoso acto de violencia. Recibieron disparos. Se encuentran en estado crítico”, afirmó Patel durante una conferencia de prensa.

El atacante sería un migrante afgano que reside en Washington desde el 2021, según medios estadounidenses.

El presidente Donald Trump calificó el hecho como un “acto de terrorismo” y condenó al sospechoso.

Con información de EFE y AFP

