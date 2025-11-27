Por qué Trump vincula a Joe Biden con el tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca

Internacional

Por qué Trump vincula a Joe Biden con el tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca

Donald Trump se pronunció por el reciente tiroteo cerca de la Casa Blanca donde dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos.

Donald Trump

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One el 25 de noviembre de 2025, durante el vuelo a Florida. (Foto Prensa Libre:AFP)

El pasado 26 de noviembre se reportó un tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca, en Washington, donde dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos de gravedad.

Posteriormente, las autoridades estadounidenses confirmaron que el presunto responsable del hecho sería un ciudadano afgano que llegó a EE. UU. en el 2021.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Nacional, el hombre fue admitido en septiembre del 2021, un mes después de que las fuerzas estadounidenses se retiraron de Afganistán.

Por ello, este 27 de noviembre, el presidente Donald Trump no solo calificó el hecho como un “acto de terrorismo”, sino que acusó a la administración de su antecesor, Joe Biden, de permitir el ingreso de afganos sin ningún tipo de control.

También prometió que iba a “reexaminar” el caso de cada extranjero afgano que ingresó al país durante la administración de Joe Biden.

“Debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país; si no pueden amar a nuestro país, no los queremos”, señaló.

Trump también se refirió a las evacuaciones de afganos que huyeron a EE. UU. tras la toma del poder por los talibanes y los calificó como “vuelos infames”.

Otro funcionario que criticó a Biden fue el vicepresidente J. D. Vance, quien publicó en la red social X un mensaje en el que reprochó esa política.

“Recuerdo que en el 2021 critiqué la política de Biden de acoger masivamente y sin control a refugiados afganos. Entonces, algunos amigos me llamaron racista. Fue un momento esclarecedor. No deberían haber estado en nuestro país”, afirmó Vance en X.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

