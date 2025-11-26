Qué se sabe del tiroteo cerca de la Casa Blanca que dejó dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Las autoridades de EE. UU. y el director del FBI, Kash Patel, informaron este 26 de noviembre sobre un tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca, en Washington, donde dos miembros de la Guardia Nacional resultaron "heridos de gravedad".

Patel desmintió la información preliminar que indicaba que los agentes de la Guardia Nacional habían fallecido en el ataque, el cual ocurrió en la estación de metro Farragut West, a dos cuadras de la Casa Blanca.

"Dos de nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional fueron atacados en un espantoso acto de violencia. Recibieron disparos. Se encuentran en estado crítico", detalló el director del FBI en conferencia de prensa.

Posteriormente, las autoridades confirmaron la captura de un sospechoso, mientras que se incrementó la seguridad en el sector, con helicópteros que sobrevolaban la zona.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, indicó que el hecho podría tratarse de un "tiroteo dirigido" contra los miembros de la Guardia Nacional.

New video captures chaotic aftermath of downtown D.C. shooting that killed two National Guard troops near White House; suspect in custody.



The President put out at statement on this animal. #WashingtonDC #nationalguard pic.twitter.com/KNhLWYcaG6 — Johnny Law (@johnnylawfiveO) November 26, 2025

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó el tiroteo como "una situación trágica" y mencionó que el presidente Donald Trump "está al tanto de lo ocurrido".

Antes de que se conociera el estado de los agentes heridos, Donald Trump publicó un mensaje en su red Truth Social sobre lo ocurrido, en el que indicó que el responsable del tiroteo "pagará un precio muy alto".

BREAKING: FBI Director Kash Patel confirms that 2 members of the National Guard are in critical condition in a “targeted shooting” blocks from the White House.



A previous report from the governor of West Virginia incorrectly stated that the Guardsmen had died. pic.twitter.com/glqSLgXV5F — Fox News (@FoxNews) November 26, 2025

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en dos hospitales diferentes, también tiene heridas graves", indicó Trump en redes sociales.

Más detalles fueron proporcionados por el jefe adjunto de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, quien dijo que el responsable habría "emboscado a sus víctimas".

The Treasury Department was on lockdown after the fatal shooting of two National Guardsmen, two people familiar with the situation told The Post.



As of Tuesday, there are 2,188 Guard members assigned to duty in D.C. https://t.co/tm8EhnjyaB pic.twitter.com/viMs9j76El — The Washington Post (@washingtonpost) November 26, 2025

"Dobló la esquina, levantó su brazo con un arma de fuego y disparó a los miembros de la Guardia Nacional", detalló.

Lea también: ¿Quién era Thomas Jacob Sanford? El sospechoso del tiroteo e incendio en una iglesia de Michigan