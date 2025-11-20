Qué sucedió con la ciudadana de EE. UU. acusada de embestir a agentes migratorios en Chicago

Fue el pasado 4 de octubre, en Chicago, cuando una mujer estadounidense presuntamente embistió con un vehículo a agentes migratorios, lo que provocó que un agente de la Patrulla Fronteriza le disparara en cinco ocasiones.

Ahora, este 20 de noviembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. desestimó los cargos contra la mujer, identificada como Miramar Martínez, informaron medios nacionales.

Este jueves, fiscales federales presentaron una moción para desestimar los cargos contra Martínez, al igual que contra otro ciudadano presuntamente involucrado en el incidente, ocurrido en el área de South Side.

A pesar de haber retirado los cargos, el Departamento de Justicia no explicó los motivos por los que tomó esa decisión.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Martínez y el otro ciudadano, identificado como Anthony Ruiz, fueron acusados de seguir de forma “agresiva” a agentes de la Patrulla Fronteriza que realizaban un operativo.

Marimar Martínez recibió cinco impactos de bala durante un encuentro con la Patrulla Fronteriza en Chicago, y fue llevada a corte. 👉 https://t.co/Sen2HrVc4c pic.twitter.com/G4gyaVORJ2 — Univision Washington DC (@UnivisionDC) November 20, 2025

El DHS señaló que los acusados habrían chocado intencionalmente contra uno de los vehículos de las autoridades migratorias, lo que llevó a que uno de los agentes disparara contra Martínez.

Ambos fueron detenidos. En el caso de Martínez, resultó herida tras recibir los disparos.

Horas después del tiroteo, el FBI devolvió el vehículo que había sido impactado por los acusados a Exum, quien lo condujo desde Chicago hasta Maine —más de 1 mil 700 kilómetros— y no envió un correo electrónico para la preservación de pruebas sino hasta 12 días después del incidente, según información citada por FOX.

