Qué dice el fallo de un juez que permitiría la liberación de inmigrantes detenidos en Chicago

Este 12 de noviembre, un juez ordenó la liberación bajo fianza de varios inmigrantes que fueron detenidos por las autoridades migratorias durante operativos en el área metropolitana de Chicago.

La orden judicial fue emitida luego de que el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes presentara un reclamo en el que se afirma que los arrestos realizados en Chicago, por órdenes del presidente Donald Trump, violarían un acuerdo vigente en Illinois y otros cinco estados cercanos.

El juez Jeffrey Cummings dispuso que los inmigrantes liberados obtengan una fianza antes del 21 de noviembre, y aclaró que el fallo aplica a quienes no tienen órdenes de detención obligatoria ni representan un "riesgo significativo".

Asimismo, detalló que el número de personas beneficiadas dependerá de cuántas no hayan abandonado el país de forma voluntaria o hayan sido deportadas.

Cummings también afirmó que las personas detenidas deben recibir libertad provisional mediante lo que denominó “alternativas de detención”, y enumeró opciones como el uso de monitores electrónicos en el tobillo y citas de seguimiento periódicas mediante aplicaciones móviles.

Además, el juez ordenó al Departamento de Justicia revisar los arrestos efectuados en Chicago y presentar, antes del 19 de noviembre, una lista de los capturados, para implementar las medidas correspondientes.

La autoridad judicial citó el acuerdo denominado Consentimiento Castañón Navas, firmado en el 2022 por el Departamento de Seguridad Nacional, en el cual se comprometía a no efectuar detenciones de migrantes sin órdenes de arresto.

Según Mark Fleming, abogado del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, las detenciones sin orden judicial son algo "común" y se estima que el número de detenidos sería de casi tres mil.

Fleming indicó que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) presentó una lista de 3 mil 800 personas, mientras que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportó mil 200, aunque aclaró que podría haber duplicados, por lo que aún no se cuenta con una cifra total definitiva.

