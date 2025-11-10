Por qué el ICE busca reclutar a policías de Nueva York tras el triunfo de Zohran Mamdani

Tras la victoria de Zohran Mamdani, medios de EE. UU. informaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, en inglés) buscó reclutar a agentes de la Policía de la Ciudad de Nueva York.

Medios como CNN aseguraron que el ICE publicó, el pasado 7 de noviembre, un mensaje en sus redes sociales en el que buscaba atraer a miembros del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, en inglés).

La publicación del ICE alentaba a los agentes a unirse al servicio migratorio para “defender la patria” y “trabajar para un presidente y un secretario que apoyen y defiendan la aplicación de la ley”.

CNN afirmó que ese mensaje hizo alusión a declaraciones anteriores de Mamdani, en las que criticó al NYPD y expresó su apoyo a desfinanciar al cuerpo policial.

El medio también indicó que el nuevo alcalde de la Ciudad de Nueva York ha sido crítico del cuerpo policial antes de ser electo, al que incluso ha señalado por corrupción.

NYPD OFFICERS: Join an agency that respects you, your family, and your commitment to serving in law enforcement.https://t.co/3c7b0RyFW8 pic.twitter.com/Rw8t5480Vl — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 6, 2025

Mamdani, por su parte, ha intentado, sobre todo en los últimos meses de su campaña, establecer una relación más cercana con las autoridades y se ha retractado de algunas de sus declaraciones anteriores.

NYPD OFFICERS: Work for a President and a Secretary who support and defend law enforcement — not defund or demonize it.https://t.co/3c7b0Ry86A pic.twitter.com/qtkmx0Nb4M — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 7, 2025

Además, ha sido crítico del ICE. CNN afirmó que el nuevo alcalde sostuvo que no permitirá que el NYPD colabore con el Servicio de Inmigración en las redadas migratorias.

