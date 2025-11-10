Por qué el ICE busca reclutar a policías de Nueva York tras el triunfo de Zohran Mamdani

Por qué el ICE busca reclutar a policías de Nueva York tras el triunfo de Zohran Mamdani

Luego de que Zohran Mamdani ganara la alcaldía de Nueva York, el ICE ha publicado mensajes para reclutar a policías de dicho estado.

Zohran Mamdani

El candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante un mitin electoral con Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez en el estadio Forest Hills el 26 de octubre de 2025 en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. (Foto Prensa Libre: AFP)

Tras la victoria de Zohran Mamdani, medios de EE. UU. informaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, en inglés) buscó reclutar a agentes de la Policía de la Ciudad de Nueva York.

Medios como CNN aseguraron que el ICE publicó, el pasado 7 de noviembre, un mensaje en sus redes sociales en el que buscaba atraer a miembros del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, en inglés).

La publicación del ICE alentaba a los agentes a unirse al servicio migratorio para “defender la patria” y “trabajar para un presidente y un secretario que apoyen y defiendan la aplicación de la ley”.

CNN afirmó que ese mensaje hizo alusión a declaraciones anteriores de Mamdani, en las que criticó al NYPD y expresó su apoyo a desfinanciar al cuerpo policial.

El medio también indicó que el nuevo alcalde de la Ciudad de Nueva York ha sido crítico del cuerpo policial antes de ser electo, al que incluso ha señalado por corrupción.

Mamdani, por su parte, ha intentado, sobre todo en los últimos meses de su campaña, establecer una relación más cercana con las autoridades y se ha retractado de algunas de sus declaraciones anteriores.

Además, ha sido crítico del ICE. CNN afirmó que el nuevo alcalde sostuvo que no permitirá que el NYPD colabore con el Servicio de Inmigración en las redadas migratorias.

Lea también: “Me embistió tan agresivamente que sentí terror”: la ecuatoriana a la que un agente de inmigración arrojó al suelo en un tribunal de Nueva York

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

