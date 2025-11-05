Elecciones en Nueva York: Mamdani obtendría el 50.3% de los votos y cómo habrían quedado los demás candidatos

El pasado 4 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones en la Ciudad de Nueva York para elegir a su nuevo alcalde.

La sorpresa se dio debido a que el musulmán Zohran Mamdani obtuvo la victoria con más del 50% de los votos, lo que provocó diversas reacciones tanto en el bando demócrata como en el republicano.

Mamdani competía por la alcaldía junto con los otros candidatos: Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.

De acuerdo con proyecciones recogidas por medios como AP, CNN y NBC News, estos fueron los resultados obtenidos por los tres candidatos:

Zohran Mamdani: 50.3% de los votos (Más de 1 millón de votos)

Andrew Cuomo: 41.6% de los votos (Más de 853 mil votos)

Curtis Sliwa: 7.2% de los votos (Más de 145 mil votos)

🗳️ Results of the New York City mayoral election.



Zohran Mamdani has been elected as the 111th mayor, becoming the city's first Muslim mayor. pic.twitter.com/xGkoo7UvIo — Civixplorer (@Civixplorer) November 5, 2025

Los medios que realizaron la proyección aseguran que las estimaciones se elaboraron con el 89% de los votos escrutados.

Virginia y Nueva Jersey

No solo en la Ciudad de Nueva York hubo una victoria demócrata, sino que en otros estados como Virginia y Nueva Jersey también se obtuvieron resultados favorables para dicho partido.

Por ejemplo, en Virginia, la demócrata Abigail Spanberger se convirtió en la primera mujer gobernadora del estado, tras obtener el 55% de los votos frente al 45% que obtuvo su contrincante, la republicana Winsome Earle‑Sears.

En el caso de Nueva Jersey, la victoria fue para la excongresista Mike Sherrill, quien se impuso al republicano Jack Ciattarelli.

