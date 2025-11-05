¿Quién fue el ganador de las elecciones a la alcaldía de Nueva York en noviembre del 2025?

Durante la noche del pasado martes 4 de noviembre, la Ciudad de Nueva York eligió a su nuevo alcalde, quien asumirá el cargo el próximo jueves 1 de enero del 2026, luego de cuatro años bajo la administración de Eric Adams, de 65 años, agente de policía retirado, político y autor estadounidense, quien lo ocupó desde inicios del 2022.

El nuevo alcalde será el jefe ejecutivo y la cabeza de la rama ejecutiva del Gobierno de la Ciudad de Nueva York. Por ello, la oficina de la Alcaldía administra todos los servicios municipales, los bienes públicos, la policía, los bomberos, la mayoría de las agencias públicas y también hace cumplir las leyes locales y estatales en esa jurisdicción.

Desde el 2024, el presupuesto, supervisado por la Oficina de Administración de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, es el mayor del país, con un total de US$101 mil millones. Esto se debe, principalmente, a que la ciudad emplea a más de 326 mil personas y cuenta con el sistema público educativo más grande de los Estados Unidos.

La oficina del alcalde se ubica en el Ayuntamiento de Nueva York y tiene jurisdicción sobre los cinco distritos de la Ciudad: Manhattan, Brooklyn, Staten Island, Queens y el Bronx. Por ello, el alcalde nombra a numerosas autoridades, incluidos delegados y comisionados que encabezan las agencias municipales y departamentos neoyorquinos.

¿Quién ganó las elecciones en Nueva York 2025?

El pasado martes 4 de noviembre, la Ciudad de Nueva York eligió como su nuevo alcalde a Zohran Mamdani, un político estadounidense de 34 años nacido en Uganda, miembro del Partido Demócrata e integrante de la Asamblea Estatal de Nueva York desde febrero del 2021, como parte de la organización de Socialistas Democráticos.

Los demócratas también ganaron las gobernaciones en Virginia y Nueva Jersey, por lo que estos resultados forman parte de un presunto cambio en el ánimo político de los Estados Unidos y podrían interpretarse como una advertencia temprana al presidente Donald Trump, de cara a las elecciones legislativas de medio mandato del 2026.

Desde que ingresó a la Asamblea Estatal de Nueva York, Zohran Mamdani se autodenomina un “socialista e izquierdista musulmán”, por lo que su confesión religiosa ha generado ataques a sus propuestas políticas por parte del mandatario republicano, las élites empresariales neoyorquinas y los medios conservadores en los Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de las críticas, el alcalde electo, nacido en la ciudad ugandesa de Kampala, será el más joven en ocupar el cargo en más de un siglo. Por ello, Zohran aseguró públicamente que su triunfo muestra el camino para intentar derrotar a los republicanos más radicales de los Estados Unidos, incluido el presidente Donald Trump.

“Si alguien puede demostrarle a una nación traicionada por el presidente Donald Trump cómo derrotarlo, es la Ciudad que lo vio nacer. En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz”, afirmó Mamdani en su discurso de victoria, antes de destacar la participación en las elecciones del 2025, con más de 2.6 millones de votos.

Nacido en Uganda, en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Zohran Mamdani era “virtualmente desconocido” antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo. Por ello, el presidente Donald Trump lo calificó como un “enemigo de los judíos” y llamó “estúpidos” a todos los que votaron por él.