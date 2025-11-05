“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes”: las frases del discurso de Zohran Mamdani

El pasado 4 de noviembre Zohran Mamdani celebró ante miles de personas su victoria en las elecciones en Nueva York donde fue declarado alcalde electo de ese estado.

Siendo el primer musulmán que dirigirá Nueva York, Mamdani dijo en su discurso estar orgulloso de sus orígenes, además de agradecer a otros sectores de la población como "los taxistas, las abuelas mexicanas y los trabajadores".

En medio de su discurso, Mamdani dedicó unas palabras al presidente Donald Trump, quien calificó al nuevo alcalde de "comunista", además de amenazar con recortar fondos federales si ganaba las elecciones.

"Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen. Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros", dijo Mamdani ante los gritos de emoción del público.

"Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante", aseveró el nuevo jefe de Nueva York.

Mamdani afirmó que su principal objetivo, ahora como alcalde de Nueva York, es ser "el alcalde de todos".

Zohran Mamdani’s full victory speech. pic.twitter.com/wYhsUUg0uo — Pop Crave (@PopCrave) November 5, 2025

"Cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior", señaló.

De acuerdo a proyecciones de medios como AP, CNN Y NBC News, Mamdani logró obtener un 50,4% de los votos, y se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892.

Según el resultado provisional con más del 90 % escrutado, Mamdani tiene un 50,4 % de los votos, seguido por Andrew Cuomo (41,6 %) y Curtis Sliwa (7,1 %).

