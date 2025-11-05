Qué nuevos detalles revelaron las autoridades sobre el accidente del avión de UPS en Kentucky

Internacional

Qué nuevos detalles revelaron las autoridades sobre el accidente del avión de UPS en Kentucky

El gobernador de Kentucky afirmó que aún continúan las labores para determinar los daños causados por el avión el pasado 4 de noviembre.

Ascienden a nueve los muertos por el accidente del avión de UPS en Kentucky

Fotografía cedida por la cuenta oficial de X @SecDuffy del secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, que muestra el accidente de un avión de carga de la empresa UPS este martes, en Kentucky. (Foto Prensa Libre: EFE)

Autoridades locales de Louisville, Kentucky, ofrecieron más detalles sobre el avión de UPS que se estrelló el pasado 4 de noviembre en el aeropuerto Muhammad Ali.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, afirmó que el número de fallecidos por el accidente aéreo aumentó a 11.

Beshear dijo en conferencia de prensa que esa cifra podría aumentar, mientras continúan los trabajos en la zona para evaluar los daños ocasionados por el accidente.

"Hay muchas personas más que seguimos buscando, que esperamos que no estuvieran en el lugar, sino en otro sitio", expresó Beshear.

También afirmó que entre los fallecidos podría haber un menor de edad, lo que —señaló— dificultaría su localización por parte de las autoridades.

Por otra parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA) continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente aéreo.

Todd Inman, investigador de la NTSB, afirmó que hay videos en los que se observa cómo "el motor izquierdo se desprende del ala del avión".

Las autoridades aseguraron que el avión provocó daños en varios edificios alrededor del aeropuerto y dejó "un campo de escombros en llamas de casi 800 metros".

También indicaron que las denominadas "cajas negras" del avión fueron recuperadas y serán analizadas por las autoridades en Washington.

Lea también: “Todos salieron disparados”: videos muestran cómo quedaron dos aviones tras colisionar en Nueva York

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Accidente Aéreo Audiencias EE.UU.  Kentucky Sucesos Estados Unidos 
