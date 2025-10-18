Parabrisas de avión Boeing 737 MAX se rompe en vuelo y creen que fue impactado por un meteorito

El pasado jueves 16 de octubre se informó que el piloto de la aeronave resultó herido luego de que el parabrisas se rompiera a 36 mil pies de altura mientras viajaba de Denver a Los Ángeles, según comunicó Breaking Aviation News & Videos en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con dicha fuente, los informes preliminares sugieren que el avión pudo haber sido golpeado por desechos espaciales o un pequeño meteorito. No obstante, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente.

A raíz del incidente, los pasajeros fueron reubicados en un Boeing 737 MAX 9 de sustitución para completar su viaje a Los Ángeles, con un retraso aproximado de seis horas.

Según el portal Aviation A2Z, el avión se desvió hacia Salt Lake City (SLC) tras detectarse el daño en pleno vuelo.

¿Qué más se sabe sobre el incidente aéreo?

Fuentes internacionales reportaron que las imágenes compartidas del suceso muestran marcas de quemaduras en el parabrisas y hematomas en el brazo del piloto, lo que indicaría un impacto de alta energía y no una simple falla estructural.

“Los pilotos iniciaron rápidamente un descenso a 26 mil pies y se desviaron al aeropuerto adecuado más cercano. La aeronave, con matrícula N17327, aterrizó sin problemas en la pista 16L, coincidiendo exactamente con el indicador de rumbo visible en una de las imágenes compartidas de la cabina”, informó Aviation A2Z.

Dicho sitio añadió que algunos entusiastas de la aviación han especulado que el accidente fue causado por basura espacial por los patrones de quemaduras y las marcas del impacto.

En términos generales, los parabrisas de los aviones han sido diseñados a prueba de impactos significativos de aves y cambios de presión. Sin embargo, aquellos que son causados por escombros que viajan a velocidades orbitales son casi desconocidos en el ámbito de la aviación comercial.

Hasta el momento, no se ha confirmado el origen de los daños de manera oficial, a excepción de las lesiones del piloto. Lo ocurrido continúa bajo investigación, reportan las fuentes extranjeras.