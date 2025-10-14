Avioneta se estrella en Tecpán Guatemala; socorristas reportan víctimas carbonizadas

Una avioneta se desplomó este martes 14 de octubre en la Aldea Xetzac, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, según reportes preliminares de los Bomberos Municipales Departamentales.

Al lugar del siniestro acudieron unidades de las estaciones de Tecpán, San José Poaquil y Patzún. De forma preliminar, los socorristas informaron que tres personas murieron calcinadas. Las autoridades correspondientes ya fueron notificadas.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) aún no ha brindado detalles sobre la aeronave, su trayecto, tripulación ni pasajeros.

Según imágenes compartidas por los bomberos, las condiciones climáticas en el área son adversas. No se descarta que la escasa visibilidad haya influido en el accidente.

Hasta ahora se desconoce si hay sobrevivientes. La unidad especializada en accidentes aéreos de la DGAC se dirige al lugar para iniciar las investigaciones.

Óscar Sánchez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que el percance ocurrió en la finca agrícola Siete Aguas, ubicada entre los límites de Tecpán Guatemala y Santa Apolonia, Chimaltenango.

Añadió que se trata de una avioneta Cessna 206H, con matrícula TG-DJE.

Al lugar se movilizó personal de la Patrulla de Rescate de los Bomberos Voluntarios.

