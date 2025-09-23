¿Quién es Débora Estrella? La conductora de televisión que murió en un accidente aéreo

Durante la noche del pasado sábado 20 de septiembre, la periodista y presentadora de televisión Débora Estrella, una de las figuras más reconocidas del ámbito informativo de México, falleció a los 43 años en un accidente aéreo ocurrido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el que también murió el piloto Leonardo Argueta.

El fatal accidente provocó una profunda conmoción en la comunidad periodística de México, debido a que la aeronave en la que viajaba la conductora de televisión mexicana, identificada como una avioneta XB-BGH, se desplomó repentinamente sobre un sector rural conocido como Laderas, en las inmediaciones del río Pesquería.

La zona del accidente en el que fallecieron Estrella y Argueta permaneció bajo resguardo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad del municipio de García hasta la mañana del lunes 23 de septiembre, ya que distintas corporaciones de rescate utilizaron equipo especial para retirar la avioneta del borde del afluente.

Autoridades de García informaron que la aeronave despegó del aeropuerto ubicado en la ciudad de Apodaca, Nuevo León, y que, después de "dar una vuelta repentina", ocurrió la tragedia. Sin embargo, hasta el momento, los funcionarios locales no han proporcionado más información sobre las causas exactas del desplome de la avioneta.

¿Quién fue Débora Estrella?

Nacida el 7 de agosto de 1982 en el municipio de García, Nuevo León, la trayectoria de Débora Estrella comenzó antes de consolidarse en la televisión, ya que su formación académica se orientó hacia el campo del Derecho, en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, donde su vocación la llevó a vincularse con el mundo de la radio.

Reconocida en México, principalmente en el estado de Nuevo León, como un rostro familiar para miles de televidentes, la periodista Débora Estrella trabajó por casi una década en el noticiero matutino de Telediario, donde su labor cimentó su reputación como profesional. “Estamos consternados. Descansa en paz, amiga”, indicó el medio.

Asimismo, con 338 mil seguidores en las redes sociales, su influencia llegaba a casi todo el territorio mexicano, debido a que, además de trabajar en Monterrey, Débora se hacía cargo de diversos espacios en algunos noticieros de la Ciudad de México, ya que era conductora de Milenio Televisión a través del Canal 6 durante los fines de semana.

De acuerdo con la cadena de televisión en español Univisión, la muerte de Estrella no solo deja un vacío en los medios de comunicación mexicanos, sino también entre quienes la conocieron por su profesionalismo, ya que la periodista ha recibido homenajes en prácticamente todo el país, por parte de colegas y de sus seguidores más fieles.

La cadena de televisión Azteca América, en la que Débora Estrella trabajó por más de dos años, reveló que su estilo periodístico era cercano y natural, lo que le permitió ganarse un lugar especial entre el público, ya que no buscaba protagonismo, sino explicar las noticias de forma sencilla, lo que le valió respeto y un alto nivel de credibilidad.

Además, sus compañeros Víctor Martínez y Josué Becerra, visiblemente afectados por la noticia, revelaron que, en el terreno personal, Débora Estrella era amante de los caballos y practicaba la equitación, una pasión que compartía con frecuencia en las redes sociales, aunque en los últimos años también mostraba interés por la aviación.