¿Qué pasó con Débora Estrella? Revelan video del accidente aéreo en el que murió la presentadora

El sábado 20 de septiembre, alrededor de las 18.50 horas, la comunidad periodística de México se enteró de la trágica muerte de Débora Estrella, una de las figuras más reconocidas del ámbito informativo mexicano por su labor como conductora de televisión, quien falleció a los 43 años en un accidente aéreo.

El fatal incidente, ocurrido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, también cobró la vida del piloto Leonardo Argueta y provocó una profunda conmoción en México, debido a que la aeronave, identificada como una avioneta XB-BGH, se desplomó repentinamente sobre un sector conocido como Laderas, en las inmediaciones del río Pesquería.

La Dirección de Protección Civil en Nuevo León fue la primera en reportar el accidente, en el que se confirmó el saldo de dos personas fallecidas. Sin embargo, una hora después del suceso, la Agencia Estatal de Investigaciones confirmó la identidad de Estrella y Argueta, por lo que el alcalde Manuel Guerra Cavaz fue el primero en enterarse.

No obstante, hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre las causas exactas del desplome de la aeronave. Además, se desconocen los motivos del viaje que terminó con la vida de la periodista, quien dedicó su vida a la cobertura informativa en una de las regiones más complejas de México, según Univisión.

¿Quién era Débora Estrella?

Reconocida en México, principalmente en el estado de Nuevo León, como un rostro familiar para miles de televidentes, la periodista Débora Estrella trabajó por casi una década en el noticiero matutino de Telediario, donde su labor cimentó su reputación como profesional. “Estamos consternados. Descansa en paz, amiga”, agregó el medio.

Con más de 330 mil seguidores en las redes sociales, su influencia llegaba a casi todo el territorio mexicano, debido a que, además de trabajar en Monterrey, Débora se hacía cargo de diversos espacios en algunos noticieros de la Ciudad de México, ya que era conductora de Milenio Televisión a través del Canal 6 durante los fines de semana.

Nacida el 7 de agosto de 1982 en el municipio de García, Nuevo León, la trayectoria de Estrella comenzó antes de consolidarse en la televisión, ya que su formación académica se orientó hacia el campo del Derecho, en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, donde su vocación la llevó a vincularse con el mundo de la radio.

“Lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera Débora Estrella, de 43 años de edad, quien será recordada por dejar una huella imborrable en toda la gente que conoció. Vuela alto, gracias por los recuerdos”, agregaron sus compañeros Víctor Martínez y Josué Becerra, quienes se encontraban muy afectados por la noticia.

Video del accidente en el que murió Débora Estrella

Un día después de que se reportara el accidente aéreo en el que murieron la presentadora Débora Estrella y el piloto Leonardo Argueta, se publicó un video que muestra la secuencia del incidente, registrado cerca del Parque Industrial en el municipio de García, donde quedaron grabados los instantes previos y posteriores a este suceso.

En la grabación se ve un helicóptero que aparece volando a baja altura y muy cerca de la aeronave en la que se encontraban Estrella y Argueta, por lo que la avioneta gira hacia la derecha e intenta pasar por debajo. Sin embargo, unos segundos después, cae abruptamente y se impacta contra el terreno, hasta quedar colapsada en el pasto.