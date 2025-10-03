“Todos salieron disparados”: videos muestran cómo quedaron dos aviones tras colisionar en Nueva York

Dos aviones de la compañía aérea Delta colisionaron la noche del 1 de octubre en una pista del aeropuerto de la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo con un comunicado de la aerolínea, la colisión ocurrió a "baja velocidad", dejó una persona herida y causó varios daños materiales.

Delta detalló que los aviones implicados eran modelos CRJ-900, operados por la aerolínea regional Endeavor Air.

Uno de los aviones acababa de llegar desde Charlotte, Carolina del Norte, mientras que el otro se preparaba para despegar con destino a Roanoke, Virginia.

En redes sociales se publicaron numerosos videos e imágenes que muestran cómo quedaron las aeronaves tras el incidente.

Two Delta Air Lines regional aircraft collide at low speed while taxiing at New York City's LaGuardia Airport.



Although a total of 93 people were involved in the incident, only one person, a cabin crew member, was injured.



According to reports, Endeavor flight 5155 was taxiing… pic.twitter.com/arYcTw0hGx — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 2, 2025

Además, varios pasajeros compartieron sus experiencias. Por ejemplo, el usuario @oren_juice publicó fotografías en las que se observa el parabrisas destruido de uno de los aviones.

My @Delta plane just crashed into another plane on the LaGuardia tarmac pic.twitter.com/jxstbpT2Fr — Oren (@oren_juice) October 2, 2025

“Todos salieron disparados hacia adelante en sus asientos y fue un poco caótico cuando ocurrió. Nos quedamos impactados por lo sucedido”, relató en un video grabado desde su asiento el productor de CBS News, Joey Annunziato, pasajero del vuelo procedente de Charlotte.

My @CBSNews colleague Joey Annunziato is on DL5047. He describes what happened as it was taxing to the gate and was clipped by another delta regional jet. pic.twitter.com/uBzgzoILzi — Kris Van Cleave (@krisvancleave) October 2, 2025

Según Delta, entre los daños registrados se reportan afectaciones en una cabina y la rotura de parte de un ala.

Finalmente, la aerolínea afirmó que colaborará con las autoridades para esclarecer qué pudo originar la colisión.

