“Todos salieron disparados”: videos muestran cómo quedaron dos aviones tras colisionar en Nueva York

Internacional

En la noche del 1 de octubre, dos aviones colisionaron en la pista del aeropuerto de Nueva York.

Avión Delta

FOTO ILUSTRATIVA. Un avión Airbus A220 de Delta Air Lines se prepara para despegar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Arlington (Virginia), el 10 de julio de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Dos aviones de la compañía aérea Delta colisionaron la noche del 1 de octubre en una pista del aeropuerto de la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo con un comunicado de la aerolínea, la colisión ocurrió a "baja velocidad", dejó una persona herida y causó varios daños materiales.

Delta detalló que los aviones implicados eran modelos CRJ-900, operados por la aerolínea regional Endeavor Air.

Uno de los aviones acababa de llegar desde Charlotte, Carolina del Norte, mientras que el otro se preparaba para despegar con destino a Roanoke, Virginia.

En redes sociales se publicaron numerosos videos e imágenes que muestran cómo quedaron las aeronaves tras el incidente.

Además, varios pasajeros compartieron sus experiencias. Por ejemplo, el usuario @oren_juice publicó fotografías en las que se observa el parabrisas destruido de uno de los aviones.

Todos salieron disparados hacia adelante en sus asientos y fue un poco caótico cuando ocurrió. Nos quedamos impactados por lo sucedido”, relató en un video grabado desde su asiento el productor de CBS News, Joey Annunziato, pasajero del vuelo procedente de Charlotte.

Según Delta, entre los daños registrados se reportan afectaciones en una cabina y la rotura de parte de un ala.

Finalmente, la aerolínea afirmó que colaborará con las autoridades para esclarecer qué pudo originar la colisión.

