India confirma un único superviviente del accidente del vuelo 171 de Air India

“El avión transportaba casi 125 mil litros de combustible y, debido a la alta temperatura, no había posibilidad de salvar a nadie”, afirmó en una comparecencia el ministro del Interior, Amit Shah, quien confirmó personalmente el hallazgo de un superviviente.

Shah confirmó que a bordo de la aeronave viajaban 230 pasajeros y 12 tripulantes y que se ha localizado a un único superviviente.

Los medios indios han identificado al superviviente como Ramesh Vishwakumar, un ciudadano británico de 38 años, que según las autoridades ocupaba el asiento 11A cuando el Boeing 787 Dreamliner se estrelló contra un complejo residencial.

Imágenes de las cadenas de televisión han mostrado a un hombre que sale caminando de la zona del siniestro hasta una ambulancia, asegurando que se trata de Vishwakumar.

La catástrofe aérea se extendió a tierra firme cuando el avión impactó contra el comedor de una residencia de estudiantes. Las cinco víctimas mortales confirmadas hasta ahora eran cuatro estudiantes y un médico residente que se encontraban en el edificio a la hora del almuerzo.

Air India’s Boeing 787-8 struggles to gain altitude shortly after departing Ahmedabad bound for London. It seems to stall and crashes into a residential area. The plane, a Boeing 788 was never involved in a fatal crash until today. pic.twitter.com/ppnLTpirQu

El balance definitivo de víctimas se conocerá únicamente tras la identificación mediante pruebas de ADN, indicó.

“Se están recolectando muestras de los cadáveres y de los familiares, incluso en el extranjero. Se realizarán alrededor de mil pruebas“, indicó Shah. Añadió que la recuperación de los cuerpos está prácticamente finalizada y que serán entregados a las familias una vez concluido el proceso.

El ministro explicó que el Ejecutivo central fue alertado a los diez minutos del accidente, ocurrido en el oeste del país, y que el primer ministro, Narendra Modi, contactó de inmediato con las autoridades regionales para activar una respuesta coordinada.

“Todos los departamentos del gobierno central y estatal están llevando a cabo las operaciones de rescate en coordinación”, detalló.

NEW: Viswashkumar Ramesh, a British national, is the only known survivor of Air India Flight 171.



He's quoted as saying: "30 seconds after takeoff there was a loud noise and then the plane crashed. It all happened so quickly. When I got up there were bodies all around me" pic.twitter.com/cwq0xPKI7E