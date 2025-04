Avioneta se estrella en una transitada avenida de Boca Ratón, Florida, y causa tres muertes y un herido

El Departamento de Policía de Boca Ratón confirmó que los tres ocupantes de la aeronave fallecieron. Una persona que se encontraba en tierra fue trasladada al hospital con heridas leves.

La aeronave se estrelló cerca del aeropuerto de Boca Ratón, lo que provocó un incendio y originó el cierre del sector.

Según la página Flightradar24, el avión era un Cessna 310R y se dirigía a Tallahassee, pero parecía estar dando vueltas en el aire mientras regresaba al aeropuerto de Boca Ratón.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumió la investigación del incidente, con apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA), de acuerdo con la Policía de Boca Ratón.

El accidente ocurrió un día después de que un helicóptero se desplomara sobre el río Hudson, en Nueva York, con saldo de seis personas muertas: el piloto y una familia de turistas españoles.

A plane has crashed in Boca Raton, Florida resulting in three deaths, according to local news reports.



The plane was approaching Boca Raton Airport with “mechanical issues,” according to Boca News Now.



Fire rescue was reportedly on “alert” as the plane was nearing the… pic.twitter.com/ST3oGmOsgv