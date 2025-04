Videos en redes captan la caída de helicóptero en el río Hudson, Nueva York

Por el momento se desconocen las causas del accidente. Imágenes transmitidas por canales de televisión locales mostraron cómo el helicóptero se precipitó rápidamente al río que separa a Nueva York de Nueva Jersey, a la altura de Manhattan.

“Las seis víctimas fueron removidas del agua. Lamentablemente, las seis fueron declaradas muertas“, afirmó el alcalde Eric Adams a la prensa.

Según el responsable, una familia de turistas españoles y el piloto iban a bordo del Bell 206.

Fotos de la AFP muestran los pantines de aterrizaje del helicóptero sobresaliendo en el agua junto a una embarcación del cuerpo de ingenieros del Ejército, cerca de la autopista West Side de Manhattan.

Además, varios videos se han publicado en las redes sociales en donde se observa el momento exacto en que el helicóptero se desploma en el río ante el asombro de varias personas que estaban cerca.

Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj

Footage of the helicopter that crashed in the Hudson River in Manhattan, New York, flying erratically before crashing. pic.twitter.com/bGA51Y57pg