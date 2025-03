“No hay sobrevivientes”: avioneta se estrella contra casa en Minnesota

Los medios estadounidenses Fox News y CBS News informaron sobre un accidente de una aeronave de un solo motor contra una casa en el suburbio de Brooklyn Park, Minneapolis, Minnesota.

El impacto de la aeronave incendió la vivienda, sin causar heridos, según las autoridades locales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) afirmó a la prensa que el accidente ocurrió a las 12.20, hora local.

Aún no sabemos cuántas personas estaban a bordo, detalló la FAA.

Las autoridades reportaron que no hubo heridos en tierra.

La FAA explicó que la aeronave Socata TBM 700 despegó del Aeropuerto Internacional de Des Moines, en Iowa, y se dirigía al Aeropuerto del Condado de Anoka-Blaine, en Minneapolis.

A small aircraft crashed in a residential area of Brooklyn Park, Minnesota around 12:20 p.m. on Saturday, the Federal Aviation Administration said.



Brooklyn Park Fire Chief, Shawn Conway, said in a press conference that there were no survivors from the plane but that all… pic.twitter.com/IhsLXGLsly — CBS News (@CBSNews) March 29, 2025

Shawn Conway, jefe de bomberos de Brooklyn Park, dijo en una conferencia de prensa que no hubo sobrevivientes de la aeronave.

Aparte, en la casa, todos salieron sanos y salvos, añadió Conway.

Los equipos llegaron al lugar y encontraron la casa completamente en llamas, explicó Conway. Las circunstancias del incidente aún están en investigación.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informó que un equipo se dirigía al lugar del accidente y se esperaba su llegada el 30 de marzo.

5/

UPDATE from Brooklyn Park PD on the plane crash and subsequent fire.



No injuries to the home residents or first responders.



No survivors on the plane (unknown how many occupants).



The NTSB will be investigating. More updates on Sunday. pic.twitter.com/UbWRX2TGPt — CrimeWatchMpls (@CrimeWatchMpls) March 30, 2025

Por el momento, no han adelantado si se trató de una falla mecánica, un error humano o condiciones meteorológicas.

El modelo Socata TBM 700 es utilizado en vuelos ejecutivos y privados, y suele transportar entre seis y ocho personas.

El gobernador de Minnesota y ex candidato vicepresidencial de Kamala Harris, Tim Walz, escribió en redes sociales que su equipo está en contacto con las autoridades locales.

En redes sociales se difundieron imágenes que muestran la residencia en llamas y columnas de humo. La vivienda afectada fue totalmente destruida.