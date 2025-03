Videos: Avioneta se estrella en una zona residencial para jubilados en Pensilvania

Durante la tarde de este domingo 9 de marzo, una avioneta se estrelló en el estacionamiento de una residencia para jubilados ubicada en el sur de Pensilvania, a las afueras del aeropuerto de Lancaster, en el condado de Manheim; y según la policía local, "aún no hay información inmediata" sobre las víctimas mortales o los heridos.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que, al momento de caer al suelo, habían cinco personas en la avioneta, cuyo modelo era un Beechcraft Bonanza, un avión monomotor estadounidense que se introdujo a finales de 1947 y se ha mantenido en producción por más tiempo que cualquier otro avión en la historia.

Según la estación de televisión norteamericana, WGAL, la avioneta había partido desde el aeropuerto de Lancaster, ubicado al norte del lugar en donde se estrelló, y tenía como destino Springfield, en el estado de Ohio; sin embargo, en redes sociales se publicaron una serie de videos en donde se puede observar al avión caer lentamente.

"El avión comenzó a perder estabilidad poco después de despegar, por lo que los equipos de emergencia acudieron rápidamente al sitio, donde se desplegaron varias ambulancias", indicó un testigo presencial, identificado como Brian Pipkin, quien mencionó que la aeronave se desplomó hacia la izquierda, hasta impactar contra el suelo.

De acuerdo con Brian Pipkin, él observó desde el inicio que la cabina del avión estaba envuelta en llamas antes de impactar contra el suelo; por lo cual, decidió correr hacia el estacionamiento del centro de jubilados, donde describió que había sentido "una gran intensidad" por parte del calor que se generó en el incendio del accidente aéreo.

"Lo comparo con el sentimiento de abrir un horno a 500 grados, específicamente cuando abres la puerta y te golpea la cara”, expresó Pipkin, quien tenía miedo de que pudiera ocurrir una explosión mientras se acercaba al lugar del impacto, ya que habían varios vehículos estacionados en la zona, los cuales fueron alcanzados por la nave.

A su vez, la Policía de Pensilvania se encuentra colaborando con los servicios de emergencia en las labores de asistencia y control de la situación, por lo que el gobernador del estado, Josh Shapiro, informó en redes sociales que "todos los recursos de la ciudad de Lancaster están disponibles para apoyar la respuesta del accidente aérero".

“Estamos trabajando para brindar toda la ayuda necesaria mientras continúa la operación en el lugar”, afirmó el mandatario de Pensilvania, quien confirmó que la Oficina Estatal de la Policía también se encuentra atendiendo el incidente aéreo en Lancaster, aunque no quiso proporcionar más detalles sobre los posibles heridos o fallecidos.

