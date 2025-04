Accidente de helicóptero en Nueva York: Familia española fallecida estaba celebrando el cumpleaños de su hijo

El jueves 10 de abril, alrededor de las 15.11 horas, el español Agustín Escobar, presidente de la filial de la empresa tecnológica Siemens en España, su esposa Mercé Camprubí y sus tres hijos se convirtieron en cinco de las seis víctimas mortales del accidente de helicóptero ocurrido en el río Hudson de Nueva York.

Las fuerzas de seguridad e investigación le confirmaron al periódico estadounidense The New York Times que Mercé Camprubí también se desempeñaba como gerente global de una empresa de tecnología energética. No obstante, la familia española se encontraba en “La Gran Manzana” para celebrar el cumpleaños de su hijo menor.

De acuerdo con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en el accidente aéreo también falleció el piloto del helicóptero, cuyo nombre no ha sido revelado, quien trabajaba para una empresa turística llamada New York Helicopter Tours, encargada de ofrecerle a los turistas visitas panorámicas de “la ciudad que nunca duerme”.

Según el rastreo de la aeronave en FlightRadar24, un servicio que muestra en tiempo real la posición de los aviones en todo el mundo, al momento del accidente el helicóptero, modelo Bell 206L, llevaba aproximadamente 15 minutos de vuelo y unos 6 kilómetros recorridos por la ciudad de Nueva York antes de caer al río Hudson.

El accidente de helicóptero en el río Hudson

Conforme a lo expuesto por las autoridades estadounidenses, el helicóptero despegó del helipuerto en el barrio de Manhattan y se dirigió hacia el sur, antes de volar en dirección norte, específicamente hasta el puente George Washington, en donde volvieron a volar siguiendo la costa de Nueva Jersey y ahí perdieron el control.

La aeronave se estrelló en la ciudad de Hoboken, Nueva Jersey, en el momento del día en que la temperatura era más baja de lo normal —en torno a 5 grados centígrados—. Además, según las imágenes filtradas en las redes sociales, se observa que el helicóptero tenía la cola partida antes de que cayera estrepitosamente hacia el río Hudson.

Lea más sobre la tragedia en el río Hudson: ¿Quiénes eran las seis víctimas del accidente de helicóptero en Nueva York?

Luego de que el helicóptero cayera al agua, los policías de Nueva York y Nueva Jersey, así como los cuerpos de bomberos en ambas ciudades, movilizaron a los buzos para que recuperaran los cadáveres. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no han aclarado oficialmente si en un primer momento alguno de los pasajeros seguía con vida.

La única persona que ha hecho referencia a este punto fue la jefa de la Policía en el condado de Hudson, Jessica Tisch, quien le indicó a los medios que los buceadores habían logrado recuperar cuatro cuerpos, y que los otros pasajeros fueron atendidos rápidamente por los servicios de emergencia, pero fallecieron de camino al hospital.

Ante esta situación, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, le confirmó a los medios de comunicación la muerte de las seis personas al asegurar: "Estas seis almas inocentes han perdido su vida en un terrible accidente aéreo que me ha destrozado el corazón. Esta situación es peor de lo que podríamos haber imaginado", declaró.

Asimismo, el director ejecutivo de la empresa turística New York Helicopter Tours, Michael Roth, manifestó que la compañía estaba devastada por el lamentable suceso: "No había visto nada como esto en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros".