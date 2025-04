Se reportan varios muertos tras estrellarse un helicóptero en el río Hudson, en Nueva York

Varias personas han muerto después de que un helicóptero con cinco pasajeros -entre ellos varios menores- se estrellara en el río Hudson de Nueva York este jueves, según medios locales.

El incidente se produjo entre alrededor de las 15:15 hora local (19:15 GMT), y de acuerdo con algunos medios locales, la cifra de muertos podría ser aún mayor.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, describió el hecho como un "trágico accidente".

Algunos medios dicen que los seis ocupantes del helicóptero han muerto, pero ninguna fuente oficial lo ha confirmado hasta el momento.

"Debido a un accidente de helicóptero en el río Hudson, en las cercanías de West Side Highway y Spring Street, se esperan vehículos de emergencia y retrasos en el tráfico en las áreas circundantes", informó Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), en una publicación de X.

Due to a helicopter crash in the Hudson River, in the vicinity of the West Side Highway and Spring Street, expect emergency vehicles and traffic delays in the surrounding areas. pic.twitter.com/zpCBAOLnUU