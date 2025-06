En imágenes: avión de AirIndia con destino a Londres se estrella en India con 242 personas a bordo

El vuelo AI 171 de Air India, con destino al aeropuerto de Londres-Gatwick, transportaba a 169 pasajeros indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, informó la aerolínea. La autoridad de aviación civil de India indicó que la nave viajaba con dos pilotos y 10 tripulantes.

“Los heridos están siendo trasladados a los hospitales más cercanos”, afirmó la aerolínea. “Air India está cooperando plenamente con las autoridades que investigan este incidente”.

El Boeing 787 de Air India emitió una señal de socorro y “se estrelló justo después del despegue en Ahmedabad”, a las 13.39 hora local, indicó la autoridad de aviación civil de India en un comunicado.

La aeronave estaba al mando del capitán Sumeet Sabharwal, piloto instructor con 8 mil 200 horas de vuelo.

El organismo precisó que “había 242 personas a bordo del aparato”, que contaba con dos pilotos y 10 tripulantes.

La autoridad de aviación civil puntualizó que el avión cayó “fuera del perímetro del aeropuerto”.

El avión se estrelló desde una baja altitud, aproximadamente 250 metros, e impactó contra la residencia de estudiantes del BJ Medical College, en la zona de Meghaninagar.

