Nuevo video de la colisión en Washington revela que el helicóptero volaba más alto de lo permitido

El miércoles 29 de enero, alrededor de las 21 horas, se suspendieron todos los vuelos del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA, por sus siglas en inglés) debido a un accidente aéreo ocurrido en el aeródromo ubicado en la capital de los Estados Unidos, Washington D. C., en el que murieron los 67 pasajeros.

Dadas las circunstancias, seis meses después del incidente, la colisión aérea sigue evidenciando una serie de fallos sistemáticos que, de acuerdo con la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), Jennifer Homendy, ya muestran señales de riesgo en el espacio aéreo del Aeropuerto DCA.

En medio de la audiencia de investigación, realizada el 30 de julio, Jennifer cuestionó la respuesta institucional del aeropuerto: “¿Es en serio? Sesenta y siete personas murieron. ¿Cómo lo van a explicar? ¿Con un proceso burocrático?”, agregó, al criticar las deficiencias detectadas tras el accidente aéreo más letal de los últimos 24 años.

Actualmente, la investigación de la NTSB busca esclarecer las causas inmediatas del incidente aéreo y las condiciones estructurales del aeropuerto que permitieron la tragedia. Sin embargo, de acuerdo con la cadena estadounidense CBS News, las jornadas de investigación han dejado más interrogantes que respuestas sobre el desastre.

El pasado miércoles 30 de julio, las autoridades que investigan la colisión aérea entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército estadounidense en Washington descubrieron que la aeronave militar volaba más alto de lo permitido, por lo que las lecturas de altitud resultaron inexactas al ser analizadas en enero y febrero.

Los detalles surgieron después de que los investigadores de la NTSB intentaran esclarecer las causas del accidente sobre el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, por lo que las autoridades crearon y mostraron una animación de la noche de la colisión y también interrogaron a testigos del Ejército y de la Administración Federal de Aviación.

La audiencia presente observó la animación que muestra la trayectoria del helicóptero y del avión antes de la colisión. Asimismo, la NTSB evidenció cómo la aeronave militar sobrevoló el límite de 61 metros en la ruta de helicópteros a lo largo del río Potomac, en Washington, antes de colisionar con el aeroplano de American Airlines.

Los investigadores declararon que la grabadora de datos de vuelo (DVR, por sus siglas en inglés) demostró que el helicóptero militar se encontraba entre 25 y 30 metros por encima de la altura que indicaba el altímetro barométrico que los pilotos utilizaron para medirlo, por lo que la NTSB detectó discrepancias similares en sus altímetros.

Según el militar Dan Cooper, cuando el helicóptero Black Hawk del Ejército estadounidense —el cual se vio involucrado en el accidente— fue diseñado en diciembre de 1979, se utilizaba un altímetro común en aquel entonces, mientras que los helicópteros más modernos incorporan computadoras de datos aéreos, inexistentes hace 46 años.

Por su parte, la suboficial Kylene Lewis declaró que no considera muy alarmante una discrepancia de 25 metros entre los diferentes altímetros de un helicóptero militar, debido a que "a menor altitud confiaría más en el altímetro de radar que en el barométrico", por lo que la NTSB indicó que revisaría ambos instrumentos y los contrastaría.

