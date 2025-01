En directo: Descartan que haya sobrevivientes en accidente aéreo en Washington

Medios internacionales alertaron de que un vuelo de American Eagle, subsidiaria de American Airlines, había chocado con un helicóptero Black Hawk.

El avión procedente de Wichita, Kansas, realizaba una aproximación al aeropuerto y en la aeronave viajaban unas 60 personas, entre ellas patinadores y entrenadores rusos; en el helicóptero militar viajaba una tripulación de tres personas.

Socorristas se dirigieron a las aguas del río Potomac, donde cayeron los restos de las aeronaves y esperaban encontrar sobrevivientes.

Hasta la mañana de este 30 de enero, las autoridades locales indican que se han hallado los cuerpos de 28 personas.

El jefe de bomberos y servicios de emergencia de Washington indicó que descarta que haya sobrevivientes del choque, considerado como el peor en Estados Unidos desde 2009.

“Muy lamentable, muy lamentable, y siempre nuestra solidaridad a las familias que pierden a un ser querido y a las personas que fallecen en un accidente como este", dice la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

Por su parte, el Consulado de México en Washington dispuso una línea telefónica en caso de requerir asistencia consular para mexicanos, aunque hasta ahora no se reportan víctimas de esta nacionalidad.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, explica que el helicóptero militar Black Hawk, con tres personas a bordo, estaba efectuando un vuelo anual de entrenamiento de competencia cuando chocó la noche del 29 de enero con la aeronave comercial.

"Era una tripulación bastante experimentada que estaba cumpliendo con una evaluación nocturna anual obligatoria", dice Hegseth, quien agregó que llevaban consigo gafas de visión nocturna, aunque no se sabe si las estaban utilizando en el momento del accidente.

Los servicios de emergencia de Washington contabilizan la recuperación de 28 cuerpos.

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, coincide con Donald Trump y afirma que el choque entre el avión comercial y un helicóptero militar se pudo haber evitado.

"El avión estaba en una trayectoria de aproximación al aeropuerto perfecta. El helicóptero iba directo hacia el avión desde hacía tiempo. La noche estaba despejada, las luces del avión brillaban, ¿por qué el helicóptero no subió o bajó, o hizo un giro. ¿Por qué la torre de control no dijo al helicóptero lo que tenía que hacer, en lugar de preguntar si habían visto el avión?", escribió el presidente de Estados Unidos en su red social.

El papa Francisco expresó este jueves en un telegrama enviado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su pésame y cercanía a las familias de las víctimas del accidente aéreo en Washington, en el que se vieron involucrados un helicóptero militar Black Hawk y un avión comercial de American Eagle.

"Tras conocer la colisión en pleno vuelo cerca del aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington, expreso mi cercanía espiritual a todos los afectados por esta tragedia", se lee en el telegrama enviado a Trump.

Las autoridades no creen que haya sobrevivientes del choque entre un avión comercial con 64 pasajeros y un helicóptero con tres militares en las afueras de Washington la noche del miércoles, la peor tragedia aérea en Estados Unidos en más de una década.

"A esta altura no pensamos que haya sobrevivientes", dijo el jefe de bomberos de Washington, John Donnelly en una conferencia de prensa en el aeropuerto Ronald Reagan el jueves. "En este momento estamos pasando de una operación de rescate a una operación de recuperación" de los cuerpos, agregó.

#UPDATE US officials said on Thursday there were likely no survivors after a passenger jet carrying 64 people collided in midair with a military helicopter and crashed into the icy waters of Washington's Potomac River ➡️ https://t.co/okjtoAT7wt pic.twitter.com/JrWz0dXn6i