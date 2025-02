Video: Así fue el momento del accidente en el que un avión se estrella en el aeropuerto de Toronto

Durante la tarde del pasado lunes 17 de febrero, un avión de la aerolínea comercial estadounidense Delta con 80 personas a bordo se estrelló al momento de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toronto, Canadá, por lo que la aeronave quedó volcada en la pista de aterrizaje y 18 pasajeros terminaron heridos, tres de ellos en estado grave.

El vuelo CRJ900 de un avión Bomberdier, operado por Endeavor Air, aterrizaba en la ciudad más grande de Canadá procedente de Minneapolis, ubicada en el estado de Minnesota, cuando colisionó: "Los equipos de emergencia respondieron rápidamente y todos los pasajeros, como la tripulación, están localizados", añadió Delta.

De acuerdo con la terminar aérea conocida como Pearson, las razones del volcamiento, o de cómo el avión acabó con las alas cortadas antes de aterrizar, aún se desconocen: "Es importante no especular. Lo que podemos decir es que la pista estaba seca y no hubo condiciones de viento cruzado", agregó el aeropuerto de Toronto.

Por su parte, el jefe de bomberos del aeropuerto, Todd Aitken, fue el encargado de confirmar que tres pasajeros se encuentran en el hospital: "Un niño fue trasladado al hospital con heridas graves. Un hombre de 60 años y una mujer de 40 también resultaron heridos de gravedad", declaró la organización de asistencia médica, Orange.

Los socorristas que llegaron al lugar indicaron que tres helicópteros y dos ambulancias de cuidados intensivos fueron los encargados de responder a la emergencia, tomando en consideración que los bomberos del aeropuerto estaban ayudando a las personas a salir del avión, lo cual se dificultó porque la aeronave terminó volcada.

Por el momento, la aerolínea estadounidense Delta confirmó que el accidente no causó víctimas mortales; sin embargo, la ministra canadiense de Transportes, Anita Anand, dijo que las autoridades deben permanecer pendientes de las personas que quedaron heridas de gravedad porque su estado de salud podría empeorar.

A su vez, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, se mostró aliviado porque no había víctimas en Toronto y añadió que, tanto las autoridades aeroportuarias, como las locales, están prestando ayuda: "La tormenta de nieve que azotó a Canadá posiblemente afectó al vuelo, los vientos pueden ser impredecibles en estos casos", agregó.

Ante esta situación, la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá (TSB, por sus siglas en inglés) envió un equipo de investigadores para determinar las causas del accidente: "El avión se estrelló y terminó boca abajo. Afortunadamente la mayoría de la gente parece estar bien, aún así, hay que descubrir que pasó", indicó el vocero.

Durante la madrugada de este martes 18 de febrero, se compartió una nueva grabación en donde se observa el momento exacto en el que la aeronave del vuelo DL4819 de Delta, desde Minneapolis (MSP) a Toronto (YYZ), con matrícula N932XJ, se estrelló en la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la ciudad en Canadá.

En el video se puede observar que el avión no logra desacelerar lo suficiente al momento de aterrizar en la pista, por lo que, cuando impacta contra el suelo, se prende en llamas prácticamente de inmediato, despertando las alarmas entre los trabajadores del aeropuerto, quienes rápidamente llamaron a los equipos de emergencia en Toronto.

Clearist footage showing the crash moment of Delta - Endevoir Air CRJ-900 Flight DL4819 from Minneapolis (MSP) to Toronto (YYZ) with registration N932XJ.

We will share the reports as soon as available. pic.twitter.com/4XRAdJt3c0