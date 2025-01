Así fue el accidente aéreo en donde viajaban los campeones del mundo de patinaje artístico

Durante la noche del pasado miércoles 29 de enero, alrededor de las 21 horas, se suspendieron todos los vuelos del Aeropuerto Nacional Reagan (DCA, por sus siglas en inglés), debido a un accidente aéreo que sucedio en el aeródromo ubicado en la capital de los Estados Unidos, Washington D.C, de acuerdo con los medios locales.

Los bomberos y servicios médicos de emergencia indicaron que una avioneta se había estrellado cerca del Aeropuerto Reagan y terminó cayendo en el río Potomac de la costa Atlántica, el cual tiene una longitud apróximada de 655 kilómetos y en donde se está realizando un gran despliegue de búsqueda para encontrar a todos los pasajeros.

El senador del estado de Washington, Roger Marshall, fue quien reveló que el avión provenía de Kansas y tenía a bordo más de 60 pasajeros: "Rezo para que Dios abrace a cada una de las víctimas y a sus respectivas familias. No hay palabras que puedan hacer que esta historia sea más fácil de contar", comentó el funcionario norteamericano.

Posteriormente, el canal de televisión estadounidense, CNN, confirmó que el avión había chocado contra un helicóptero que era del ejército de los Estados Unidos; por lo que actualmente se considera el peor accidente aéreo de la aviación norteamericana desde el 2009, cuando 50 personas fallecieron durante un incidente en Nueva York.

El vuelo 5342 de American Eagle, la aerolínea regional subsidiaria de American Airlines, provenía de la ciudad de Wichita, ubicada en el estado de Kansas, y se esperaba que aterrizara en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington D.C; sin embargo, a las 20.48 horas del miércoles 29 de enero, impactó contra un helicóptero militar.

En el avión se encontraban más de 60 pasajeros y 4 tripulantes, mientras que en el helicóptero militar Black Hawk únicamente viajaban tres personas. Desafortunadamente, las autoridades estadounidenses aún no tienen una cifra exacta de víctimas del accidente aéreo, ya que hasta el momento, las labores de búsqueda se mantienen activas.

No obstante, de acuerdo con diversos medios de comunicación en Rusia, en el avión comercial estadounidense se encontraban varios patinadores y entrenadores rusos: "Inna Volianskaya, la ganadora de la medalla de bronce en el patinaje artístico, se encontraba entre los pasajeros de ese vuelo", agregó la agencia estatal rusa, TASS.

A su vez, otros medios informaron que a bordo del avión accidentado también se encontraban los patinadores artísticos Yevguenia Shishkova y Vadim Naúmov, quienes formaron pareja en la selección de Rusia y ganaron el Campeonato del Mundo en 1994: "No quiero mencionar nombres, pero habían varios más", añadió un periodista ruso.

El Departamento de Policía de Washington está liderando la operación de búsqueda y rescate en el río Potomac, en donde un avión regional Bombardier CRJ700, con 67 pasajeros a bordo, chocó en el aire con un helicóptero militar Sikorsky H-60, mientas ambos se aproximaban al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en la capital de EE. UU.

"Al parecer, el helicóptero que chocó con el avión de American Airlines cerca del aeropuerto, estaba volando en negro y no emitía pitidos, por lo que el vuelo comercial ni siquiera los vio venir. Cuanto más me informo, más me parece que el Blackhawk militar tenía intenciones suicidas", arumentó el periodista estadounidense, Nick Sortor.

