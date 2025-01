El audio de los operadores de control durante y después del accidente aéreo en Washington

A través del sitio que proporciona una transmisión en vivo de las comunicaciones de control del tráfico aéreo de todo el mundo, LiveATC, se logró obtener un audio que captura el momento exacto en el que los operadores aéreos de Washington D. C. le preguntan al helicóptero militar si el vuelo comercial de PSA "se encuentra a la vista".

Uno de los controladores de tráfico aéreo dice: "PAT 2-5 (El helicóptero militar) ¿Tiene el avión comercial CRJ a la vista? Le señalo que pase por detrás del vuelo operado por PSA Airlines", tan solo unos momentos antes de que ambas aeronaves chocaran y cayeran a las aguas del río Potomac en la costa Atlántica de la capital estadounidense.

"PAT 2-5, tiene a la aeronave a la vista. Le solicito que realice una separación visual", agregó el controlador de tráfico aéreo; desafortunadamente, tan solo 13 segundos después, se llevaría a cabo el peor accidente de la aviación estadounidense desde el 2009, cuando 50 personas fallecieron durante un incidente en Búfalo, Nueva York.

Posteriormente, la gente que estaba en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA, por sus siglas en inglés) contactó a la torre de control tras presenciar el suceso: "No sé si captaron lo que pasó, pero hubo una colisión en el extremo de aproximación. Tendremos que cerrar las operaciones por un tiempo indefinido", añadió el controlador.

Los audios obtenidos a través de LiveATC también revelaron que otros pilotos presentes vieron el incidente y lo confirmaron con su controlador de tráfico aéreo: "Nosotros estamos en la aproximación final más corta y vimos unas bengalas desde el lado opuesto al Potomac. Aperentemente, ambas aeronaves cayeron al río", comentó un piloto.

Actualmente, los vuelos en el aeropuerto de Washington han sidos suspendidos y, tanto los bomberos como los servicios médicos de emergencia en la capital estadounidense, están realizando un gran despliegue de búsqueda para poder encontrar a todos los pasajeros: 67 personas en el avión y cuatro en el helicóptero.

"El vuelo 5342 de American Eagle, la aerolínea regional subsidiaria de American Airlines, venía desde la ciudad de Wichita, Kansas y estaba realizando su aproximación al aeropuerto Ronald Reagan, cuando a las 20.48 horas del miércoles 29 de enero, chocó con un helicóptero militar Black Hawk", indicaron las autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, el Departamento de policía en Washington confirmó que si hay víctimas mortales, aunque no han especificado el número concreto. Los agentes policiales indicaron que las víctimas no han podido ser rescatadas de las aguas del río Potomac, por lo que se especula que no hay ningún posible sobreviviente del choque.

“PAT25 do you have CRJ in sight?” “PAT25 pass behind the CRJ.” “(Visual separation?)”



“Tower did you see that?”



KDCA Tower recording from LiveATC, 1/30/25 @ 1:47 UTC.



