Internacional
Los videos que muestran cómo un avión de UPS se estrella en un aeropuerto de Kentucky
Medios de EE. UU. afirman que la aeronave habría ocasionado daños en un edificio cercano al aeropuerto.
El fuego y el humo marcan el lugar donde se estrelló un avión de carga de UPS cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville el 4 de noviembre de 2025 en Louisville, Kentucky. (Foto Prensa Libre: AFP)
Este 4 de noviembre medios estadounidenses reportaron que un avión de la empresa de mensajería UPS se estrelló luego de despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky.
El Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville alertó a las personas cercanas al lugar de los hechos que no se acercaran.
La FAA, en un comunicado, expresó lo siguiente:
El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 p.m locales"
Administración Federal de Aviación (FAA)
Además, la FAA agregó que la aeronave se trataba de un McDonnell Douglas MD-11, que partía de Kentucky con destino a Hawái.
Las autoridades confirmaron que hay personas heridas tras el accidente, aunque no especificaron la cantidad.
Por su parte, la empresa UPS detalló en un comunicado que habían tres tripulantes a bordo de la aeronave.
Varios videos se han publicado en redes sociales en donde se observa el momento en que el avión queda envuelto en llamas y explota, lo que causa una gran nube de humo en los alrededores del aeropuerto.
No se trata del primer accidente aéreo en EE. UU., ya que el pasado mes de octubre, un avión de carga se salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, y que dejó dos personas fallecidas.
