Los videos que muestran cómo un avión de UPS se estrella en un aeropuerto de Kentucky

Este 4 de noviembre medios estadounidenses reportaron que un avión de la empresa de mensajería UPS se estrelló luego de despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky.

El Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville alertó a las personas cercanas al lugar de los hechos que no se acercaran.

La FAA, en un comunicado, expresó lo siguiente:

El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 p.m locales" Administración Federal de Aviación (FAA)

Además, la FAA agregó que la aeronave se trataba de un McDonnell Douglas MD-11, que partía de Kentucky con destino a Hawái.

WATCH: UPS plane (UPS2976) crashes after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport.



Video validated by the Network pic.twitter.com/h9FtsLRumc — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) November 4, 2025

Las autoridades confirmaron que hay personas heridas tras el accidente, aunque no especificaron la cantidad.

❗️⚠️🇺🇸 - A McDonnell Douglas MD-11 cargo aircraft, operating as UPS Flight 2976, crashed shortly after takeoff from the UPS Worldport hub at Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky.



The incident triggered a massive explosion and fire that engulfed multiple… pic.twitter.com/Ry7Tgn7Yh9 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 4, 2025

Por su parte, la empresa UPS detalló en un comunicado que habían tres tripulantes a bordo de la aeronave.

New footage about UPS cargo plane crash near Louisville, Kentucky airport showing the fire during take-off. pic.twitter.com/p93xAw6qa4 — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) November 4, 2025

Varios videos se han publicado en redes sociales en donde se observa el momento en que el avión queda envuelto en llamas y explota, lo que causa una gran nube de humo en los alrededores del aeropuerto.

No se trata del primer accidente aéreo en EE. UU., ya que el pasado mes de octubre, un avión de carga se salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, y que dejó dos personas fallecidas.

Lea también: Los 15 accidentes aéreos de más impacto en Guatemala