Qué se sabe de la reunión que Trump tendrá con Mamdani en la Casa Blanca

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció recientemente que recibirá el próximo 21 de noviembre, en la Casa Blanca, al nuevo alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien lo criticó durante su campaña.

Por medio de una publicación en su red Truth Social, Trump confirmó que la reunión fue solicitada por Mamdani, a quien el mandatario calificó como “un alcalde comunista”.

“El alcalde comunista de Nueva York, Zohran ‘Kwame’ Mamdani, solicitó que nos reuniéramos. Decidimos que esta reunión tendrá lugar en la Oficina Oval, el viernes 21 de noviembre”, afirmó Trump en redes.

Sin embargo, no dio mayores detalles sobre los asuntos que abordarán en el encuentro.

Por su parte, Mamdani también confirmó la reunión y adelantó que desea hablar con Trump “de forma franca” sobre las dificultades económicas que enfrentan los habitantes de la Ciudad de Nueva York, sobre todo por el alto costo de vida.

President Trump announced on his social media platform that he will meet with New York City Mayor-elect Zohran Mamdani at the White House on Friday.



A spokesperson for Mamdani confirmed the meeting in a statement. https://t.co/YcrUet2mzu pic.twitter.com/ArFXbZoCY4 — ABC News (@ABC) November 20, 2025

“Como es costumbre para una administración municipal entrante, el alcalde electo planea reunirse con el presidente para discutir la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda por la que más de un millón de neoyorquinos votaron hace apenas dos semanas”, indicó la portavoz de Mamdani, Dora Pekec.

Trump ha atacado recientemente a Mamdani tras su victoria en las elecciones municipales, luego de que el jefe edilicio, originario de Uganda, se definiera como socialista.

MEETING SET: President Trump says he will meet with New York City Mayor-elect Zohran Mamdani in the Oval Office on Friday. pic.twitter.com/OKweGqgrEh — Fox News (@FoxNews) November 20, 2025

El alcalde electo, hijo de inmigrantes y nacido en Uganda, ha prometido defender a las comunidades vulnerables y oponerse a cualquier decisión federal que considere perjudicial para la ciudad.

Además, Mamdani solicitó recientemente a la Casa Blanca que no envíe miembros de la Guardia Nacional a la Ciudad de Nueva York, como parte de los operativos de la administración de Trump en otros estados como Chicago o Portland.

